Português que tentou matar mulher em Vigo há 8 anos procurado após ter aproveitado condicional para se aproximar da vítima, em Portugal

Sabendo que o ex-marido está em Portugal – até porque foi essa a determinação do tribunal –, foi na mesma altura, no início deste mês de agosto, que Eliza contou à Justiça espanhola que o homem a quem foi concedida liberdade condicional tinha tentado aproximar-se, ainda que por via virtual, quebrando um dos pressupostos da liberdade condicional.

Esta aproximação e as mensagens enviadas aos amigos, que mencionavam existir “gente que está a mais na vida” foram suficientes para o tribunal de Salamanca decidir em poucos dias revogar a decisão da suspensão da pena. De acordo com o despacho com data de 8 de agosto, a que o Observador teve acesso, o tribunal de Salamanca entendeu que existem indícios suficientes, dados por Eliza, que permitem concluir que o nível de perigosidade aumentou e que, por isso, a decisão deveria ser revertida.

Carlos Pinto deverá então cumprir o resto da pena na prisão, tendo o tribunal determinado ainda que os meses passados em condicional não serão contabilizados como tempo de cumprimento da respetiva pena. No mesmo documento, é ainda referido que as autoridades europeias competentes devem ser avisadas para que o ex-marido de Eliza seja localizado, uma vez que já não deverá estar em Espanha, mas sim em Portugal. Ao que o Observador apurou, este homem ainda não foi encontrado.

Queixa na PSP pode vir a resultar em botão de pânico

O Observador tentou, junto de fonte da Polícia Judiciária, saber se já foi recebida alguma informação por parte de Espanha, mas não foi dada qualquer informação.