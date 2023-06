Começou com uma notícia num jornal russo que depois foi confirmada por fonte da procuradoria-geral russa à agência de notícias estatal RIA. Contrariamente ao que a presidência da Rússia anunciara horas após o fim da rebelião do grupo Wagner, a Justiça veio dizer esta segunda-feira que, afinal, o processo criminal a visar Yevgeny Prigozhin, aberto às primeiras horas de madrugada de sábado, não tinha sido encerrado. O mercenário pode ainda vir a ser julgado pelo crime de tentativa de rebelião armada e incorrer numa pena de prisão que pode ir dos 12 aos 20 anos.

“O processo não foi encerrado, a investigação continua”, garantiu fonte da procuradoria-geral. Isto no dia em que Yevgeny Prigozhin quebrou o silêncio pela primeira desde o final da rebelião. O líder do grupo Wagner publicou um ficheiro áudio na sua conta do Telegram em que tenta explicar vários pontos sobre a insurreição armada. Ainda prevalecem várias dúvidas, mas o líder paramilitar deixou uma garantia: a milícia não “aceitou assinar um contrato” com Sergei Shoigu, o ministro da Defesa russo e seu principal adversário.

Ao Observador, Mikhail Troitskiy, professor de Prática da Universidade de Wisconsin-Madison que se dedica ao estudo da política russa, diz não acreditar que a divergência entre o poder executivo e o judicial tenha sido inocente. O especialista defende que esta confirmação da Justiça, no dia em que a poeira começa assentar, pode ser um dos primeiros passos para o líder russo, Vladimir Putin, “terminar com o grupo Wagner” e “destruir aqueles que começaram o golpe de Estado”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.