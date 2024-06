PS acusa Governo de preparar "guerra ao Parlamento" e desconfia que Montenegro quer eleições

A dúvida: quanto tempo dura a ajuda do Chega

Por outro lado, fonte da direção do PS assegura que o PS vai continuar a ter “muita iniciativa legislativa”, embora se mantenha a dúvida sobre se o Chega, após os resultados abaixo das expectativas que obteve nas eleições europeias, estará disponível para continuar a viabilizar medidas vindas da bancada socialista. Sem essa ‘ajuda‘, passaria a ser impossível o PS fazer aprovar propostas suas conta a vontade de Luís Montenegro.

O Parlamento tem, de resto, sido o centro da ação do PS nesta legislatura, em que já conseguiu fazer aprovar as cinco prioridades que tinha elencado inicialmente — redução do IVA da luz, eliminação das portagens nas ex-SCUT, exclusão dos rendimentos dos filhos como critério para o Complemento Solidário para Idosos (aprovado pelo Governo), aumento da despesa dedutível com arrendamento e alargamento do apoio ao alojamento estudantil — com o apoio da esquerda, do Chega e nalguns casos da Iniciativa Liberal.

Mas foi também no Parlamento que o PS viu, na semana passada, o Governo a aprovar a isenção de IMT para jovens que comprem a primeira casa, por via de uma autorização legislativa (que não permite ao Parlamento debater ou alterar os moldes da proposta). E foi do Parlamento que saiu a aprovação da descida do IRS nos termos que os socialistas propuseram, alterando a proposta inicial do Governo — uma medida cujos efeitos dependem, ainda assim, do Executivo.

O que o Governo ainda não esclareceu é se os efeitos dessa medida cujo desenho não é seu mas do PS serão sentidos já este ano, como tinha prometido fazer caso a sua própria proposta de redução do IRS fosse aprovada no Parlamento. Além disso, há muito que existe uma linha dominante no Governo que defende que Montenegro tem legitimidade para ignorar ou reverter no Orçamento medidas socialistas que foram agora aprovadas na Assembleia da República.

“Com a fragilidade dos apoios que tem, ficaríamos muito surpreendidos se tentassem contornar o Parlamento”, avisa um dirigente socialista já citado. E “estranha” as notícias que dão conta da intenção do Executivo de reverter ou ignorar medidas já aprovadas quando estiver a construir o próximo Orçamento do Estado, como o Expresso concretizou esta semana. “Não seria normal“, alerta fonte socialista.

Quanto à ideia de o PSD procurar “definir limites” sobre o que deve ser o campo de atuação do Governo e da Assembleia da República, os socialistas garantem que é uma atitude legítima, mas devolvem a acusação: quanto o PSD estava na oposição, também tentou mexer nas portagens, o que implica uma negociação governamental com as concessionárias. Já as matérias fiscais são consideradas exclusivamente matéria da competência do Parlamento, pelo que essas — “vistas como uma afronta ao Parlamento” — poderão estar na linha da frente para que seja pedida uma apreciação parlamentar.

De resto, a isenção do IMT para os mais jovens é um dos exemplos que estão a ser considerados. “A linha do PS vai no sentido de não permitir que a matéria fiscal seja decidida por autorização ao Governo, e é sempre possível um grupo parlamentar pedir a sua apreciação, quando já foi aprovada, se houver questões”, explica fonte da direção da bancada.