O grande segredo da campanha do PS nas legislativas de 2022, já assumido pelo principal consultor de António Costa, foi saber o que pensavam os eleitores. E isso teve, literalmente, um preço. O PS gastou mais de 737 mil euros em “estudos de apoio à comunicação”, o que é quatro vezes mais do que gastou em 2019 e oito vezes mais do que o segundo partido mais votado na mesma eleição. O PSD de Rui Rio, gastou, no total, com agências de comunicação 88.363 euros. Nos gastos totais, o PS foi também o partido que teve a maior despesa: 3,38 milhões de euros.

As contas da campanha das legislativas de 2022 foram divulgadas praticamente um ano depois do escrutínio, já em fevereiro de 2023, mas o Observador fez uma análise mais fina à lista de ações e meios que permitem perceber mais concretamente quais foram os gastos dos partidos, desde a comunicação aos tradicionais brindes, presentes nas campanhas desde os anos 70.

PS gastou 737 mil euros em estudos (que apontaram uma TAP maldita)

