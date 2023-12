Região dos Vinhos Verdes: aqui a tradição do Natal ainda é o que era

Gente hospitaleira, que gosta de receber, com simplicidade e simpatia. Gastronomia regional que orgulha as suas gentes. Grande oferta de restaurantes de vários tipos de comida. E o vinho verde como protagonista. Razões não faltam para visitar a Região dos Vinhos Verdes. Nos últimos anos, a procura por esta região tem crescido a olhos vistos, seja para passar um fim de semana, aproveitar uns dias de descanso, ou mesmo para as férias anuais em família.

O mesmo também acontece nas datas festivas ao longo do ano, servindo por vezes de refúgio. Com as vias de comunicação que temos, é fácil aceder mesmo aos mais recônditos lugares desta região encantadora. Por isso não é de estranhar que cada vez mais a oferta hoteleira da região seja procurada para passar o Natal e o Fim do Ano.

Embora muitas pessoas o façam em casa da família, nas aldeias onde voltam uma vez por ano nestas festividades natalícias, há muita gente, sobretudo das grandes cidades, que encontra na Região dos Vinhos Verdes um local adequado para comemorar o Natal em família, ou então para festejar o fim do ano com a possibilidade de apreciar boa comida e com paisagens que não se deixam esquecer.

As opções para passar o Natal e o Ano Novo na Região dos Vinhos Verdes é muita. No entanto, há locais emblemáticos que não podem passar despercebidos. É o caso do hotel da Oliveira, em Guimarães, mesmo no centro histórico da cidade. Passar ali o Natal em família é uma boa escolha, com programa de ceia de Natal, dormida, e almoço do dia 25, como se estivéssemos em casa. Para a passagem de ano, uma ceia de fim de ano muito completa, com muito espumante, entre outros vinhos verdes. Lá fora, é a descoberta da cidade medieval onde nasceu Portugal.

Não muito longe dali, em Vila Verde, pode encontrar o hotel Torre de Gomariz, que junta o moderno com o tradicional, onde a qualidade e o conforto são a palavra de ordem. Ali pode encontrar ofertas natalícias, com vários programas tanto para Natal como para o Fim de Ano.