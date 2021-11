Regras confusas, ruas cheias e o regresso dos confinamentos. As novas restrições na Europa vistas por cinco portugueses

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Fora de Portugal há poucas semanas ou há já largos meses, a sensação entre os portugueses que vivem nos países onde as restrições contra a pandemia da Covid-19 estão a regressar é semelhante. Não importa em que país estejam: as ruas estão cheias, as máscaras faciais são pouco usadas e ainda há muita gente que não quer ser vacinada.

Os cinco portugueses com quem o Observador falou estão vacinados e dizem sentir-se seguros, mesmo estando a assistir a um aumento das restrições para o controlo da pandemia nos países onde se encontram. Mesmo vacinados dizem ter cuidado, não querem ser infetados.

Paulo Sousa, em teletrabalho desde o início da pandemia, ainda não sente a diferença das restrições e José Maria Mesquita, a trabalhar na construção civil, nunca as sentiu verdadeiramente porque o setor nunca confinou. Já Ana Grosso, recém-chegada ao novo emprego, ainda não sabe se vai estar 50% em trabalho presencial ou será obrigada a trabalhar de casa.

A atividade de André de Jorge Ferreira obriga-o a viajar muito pela Áustria e continua a achar o ambiente normal, com os mercados de Natal cheios. Na Grécia, por sua vez, Maria Cunha Silva estranha que os colegas do mestrado prefiram fazer testes três vezes por semana do que serem vacinados contra a Covid-19.

É o aumento dos casos, mas também a vacinação abaixo do que seria desejável, que leva muitos países europeus a impor novas medidas restritivas. Não só esperam travar os contágios e proteger os sistemas de saúde, como também, tanto quanto possível, forçar aqueles que resistem a vacinar-se a fazê-lo.