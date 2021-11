Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nos países da Europa tanto podemos encontrar 20 pessoas totalmente vacinadas em cada 100 habitantes, como 40, 50 ou até quase 90 em cada 100. Já a ordenação crescente da taxa de vacinação entre os países europeus, corresponde quase à ordenação decrescente das novas mortes por milhão de habitantes.

Os quatro países com menos pessoas totalmente vacinadas por cada 100 habitantes — de 19,4 a 23,2 — estão também entre aqueles que apresentam o maior número de novos óbitos por milhão de habitantes — com 28,4 mortes por milhão na Bulgária (ainda que nem sequer esteja entre os países com maior número de novos casos por milhão).

No extremo oposto, a maior parte dos países que vacinou mais de 60% da população — Portugal incluído — regista menos de uma morte por milhão de habitantes — tal como acontece no nosso país.

Estes resultados parecem confirmar aquilo que sabe sobre a eficácia da vacina contra a Covid-19 na diminuição do risco de morte. Mas no primeiro gráfico também se destacam as exceções: a Letónia com 58,3% das pessoas vacinas, mas 25,7 mortes por milhão de habitantes ou os 13,8 óbitos por milhão na Lituânia com 64,9 pessoas em cada 100 totalmente vacinadas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além disso, o esquema invertido que se verifica entre vacinação e morte não encontra paralelo quando se tenta comparar com os novos casos de infeção. Por exemplo, a Eslovénia e a Croácia estão entre os países com mais novos casos por milhão (mais de 1.700 em ambos os casos), mas têm 54,3% e 45% da população vacinada. Por outro lado, a Eslovénia regista 4,8 mortes por milhão de habitantes e a Croácia 16,2.

O médico de Saúde Pública Ricardo Mexia indica que a variação nas mortes não é só causa da vacinação, “é multifatorial”. “Há uma série de outras medidas que influenciam, nomeadamente medidas não farmacológicas, testagem, estrutura etária da população, etc.”, diz o médico ao Observador.

É certo que a vacinação contra a Covid-19 é muito mais eficaz a reduzir o risco de morte do que a evitar a transmissão ou a infeção com o SARS-CoV-2, diz Manuel do Carmo Gomes ao Observador. Mas o epidemiologista explica que quando se avaliam os novos casos é preciso ter em conta o momento em que os países iniciaram a campanha de vacinação e a perda de proteção, assim como o nível de abertura da economia e quando ela aconteceu.

Olhar para o aumento do número de casos sem perceber em que faixas etárias aconteceram é perder uma parte da informação, visto que os mais jovens têm tendência a socializar mais, os adultos em idade ativa têm mais contactos porque regressaram ao trabalho, mas são os mais idosos que têm doença mais grave e acabam por morrer.

Olhar para os países onde as novas mortes por milhão de habitantes são mais elevadas também revela outro pormenor: são sobretudo países dos Balcãs e Europa de Leste, onde os sistemas de saúde não estão ao nível da Europa Central ou Ocidental.

Manuel do Carmo Gomes dá o exemplo da Alemanha e Reino Unido, que continuam com uma baixa mortalidade (menos de três novas mortes por milhão), apesar de uma taxa de vacinação abaixo do que seria esperado (cerca de 67%).