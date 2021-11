Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É uma Europa pintada parcialmente de vermelho: todas as regiões de países como a Áustria, a Eslováquia, a Croácia ou a Estónia estão em risco máximo, de acordo com os indicadores divulgados esta quinta-feira pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, sigla em inglês). Portugal e as regiões autónomas estão no amarelo, na terceira categoria mais grave.

Portugal e os países do sul da Europa — Itália, França, Espanha e Malta — são os únicos em que predomina a cor amarela, no mapa que junta a taxa de incidência nos últimos 14 dias e a taxa de positividade.

Neste indicador, todos países da União Europeia (juntamente com Islândia e Noruega) estão em laranja ou em vermelho. A situação é particularmente grave nos países bálticos (todos estão em risco máximo), no centro e no leste da Europa. Adicionalmente, praticamente todas as regiões da Irlanda, Países Baixos e a Bélgica também estão em risco máximo.

Na taxa de positividade, Portugal destaca-se como sendo dos melhores países, integrando-se na categoria amarela (a segunda menos grave), a par de Itália e Grécia. No extremo oposto, estão países como a Alemanha, a Finlândia ou a Polónia, que registam valores que rondam os 4%.

Além disso, os países que mais testaram, nas últimas semanas, foram a Áustria, a República Checa, a Eslováquia e a Letónia. Portugal integra-se no meio da tabela no que toca ao número de testes realizados nos últimos sete dias.