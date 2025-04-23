Rocha sobre Governo AD-IL: "Carlos Guimarães Pinto seria um extraordinário ministro da Modernização Administrativa"

“Sistema de saúde que propomos seria totalmente financiado pelo Estado”

Pretende fazer mudanças substanciais no sistema de saúde. Como é que as coisas funcionariam exatamente?

Temos um sistema que tem o SNS como a porta de entrada do sistema universal e o paradigma é o de que o SNS não recorre a outros prestadores, salvo quando o SNS falha. Isso tem implícito uma ideia de que as pessoas devem esperar um determinado tempo, devem sofrer durante um determinado tempo para que depois seja possível recorrer a serviços privados ou sociais. Isso é um problema de desenho do próprio sistema. Se é universal deveria estar com capacidade para acolher 10 milhões utentes.

No vosso sistema, seria como se todos os cidadãos tivessem um seguro de saúde?

Embora não passe por um seguro de saúde, mas seria uma liberdade de escolha dos cidadãos.

Mas na prática funcionaria como?

Constitui-se um conjunto de subsistemas. Nós temos a ADSE, teríamos diversas ADSE’s que estariam em concorrência e que assegurariam aos cidadãos que escolhessem cada um desses subsistemas um acesso universal com uma cobertura semelhante à que o SNS tem. A vantagem é que, além da liberdade de escolha…

Escolhem quando? Quando ficam doentes?

Escolhem inicialmente. Têm direito a aderir a um dos subsistemas, a manter-se nesse subsistema e a mudar periodicamente de subsistema. E essa é a vantagem também do subsistema, é que os incentivos alinham-se, coisa que hoje não acontece no SNS. Por um lado, a concorrência e a liberdade de escolha cria esse incentivo a que cada subsistema queira ser o mais viável possível.

Mas seria tendencialmente pago, deixaria de ser tendencialmente gratuito?

Seria financiado e regulado pelo Estado.

Mas a adesão a um subsistema seria paga?

Não, a adesão ao subsistema é livre e é de acesso universal. Cada um de nós acederia ao subsistema sem pagamentos adicionais.

Mas o subsistema é público, privado e social?

Seria concorrencial, teria público, teria privado, teria social. Um dos subsistemas, vamos imaginar, poderia corresponder ao SNS, a um sistema público. E, sendo público na sua essência e suportado em entidades públicas, poderia contratar, como o SNS faz, serviços a entidades privadas, onde quer que o seu subsistema entendesse que as unidades públicas não seriam suficientes para prestar o serviço. Depois teríamos uma dimensão social e uma dimensão privada, organizada em diferentes subsistemas.

E os seguros de saúde desapareciam?

Deixem-me valorizar a necessidade de termos um sistema concorrencial e com incentivos alinhados. Porque a grande vantagem deste sistema, para além da liberdade de as pessoas escolherem, é cada um dos subsistemas ter um enorme incentivo a atrair as pessoas e a mantê-las. Isso faz com que algo que não existe hoje, que é a prevenção, fosse incentivada pelo sistema.

E como é convencido o sistema privado, por exemplo, a financiar milhares ou milhões de euros em tratamentos oncológicos?

Isso tem de ser convencionado, tem de ser financiado pelo Estado e o Estado, em vez de financiar o SNS em exclusivo e depois financiar o sistema privado quando o SNS falha, seria regulador e financiador.

Mas financiava tudo?

Sim, o sistema de saúde seria totalmente financiado.

Portanto, as pessoas deixam de precisar de ter seguros de saúde ou ADSE?

Para ter a cobertura necessária correspondente ao SNS de hoje, não há necessidade de seguros de saúde e não há necessidade de ADSE.

Portanto, deixava de ser preciso haver seguros de saúde? O Estado paga tudo?

A menos que as pessoas quisessem coberturas que, de alguma maneira, hoje não estejam suportadas pelo SNS.

Por exemplo?

Consigo imaginar querer uma via verde para um tratamento especial que o SNS não assegura. Mas a base é constituída sobre as coberturas que o SNS tem.

E quanto é que isso custa? Hoje em dia temos o Estado a financiar o SNS e temos muita gente com seguros de saúde — no vosso programa dão o número de 3 milhões e 700 mil portugueses que pagam do seu dinheiro seguros de saúde. Portanto, deixam de pagar seguros de saúde e o Estado paga isso também. É isto?

É isso que estamos a dizer, sim. E isso faz com que, no médio prazo, as despesas de saúde decresçam. Porque o incentivo que se tem à prevenção, que hoje não existe, faz com que tenhamos uma população mais saudável, que haja menos custos de Segurança Social, que as pessoas sejam atendidas…

Qual é o incentivo à prevenção?

É que cada subsistema quer ter as pessoas saudáveis porque não ter as pessoas saudáveis no subsistema implica que tenha um custo adicional. Se a pessoa não for atendida, se não fizer a consulta no momento certo, se não fizer a cirurgia no momento certo, a situação vai-se agravar. Isso tem vantagens para todos, para a sociedade e para as pessoas.

Mas nem sequer há nenhuma contribuição das pessoas, como no caso da ADSE?

Não está previsto no modelo.

Consegue quantificar o custo?

Para não parecer uma coisa absurda do ponto de vista da sua exequibilidade, esta é a transposição do modelo bismarckiano, que é um modelo que existe na Holanda e na Alemanha. Não estamos a falar de coisas que não existam.

Mas lá o sistema não assenta em seguros?

Lá funciona com base em seguros. O que entendemos é que, na realidade portuguesa, o sistema deve ser financiado pelo Estado.

Mas quanto é que custa?

A nossa perspetiva é que, com a eficiência que trazemos no médio prazo, o serviço de saúde atual não tem de custar mais. É gerido com eficiência e garantimos que este sobrecusto não faz sentido.

Não vai custar mais do que aquilo que hoje custa o SNS?

Não, porque a capacidade instalada faz com que não haja esta demora que temos hoje em consultas e em cirurgias. Isso tem uma vantagem evidente para a população: as coisas atacam-se cedo. O que é caro no SNS são as cirurgias que não são feitas no momento, são as doenças que evoluem e que não são tratadas.

Hoje em dia, mesmo no privado, há várias especialidades em que é impossível conseguir consultas.

Este sistema tem um incentivo claro a que se criem soluções de saúde e que tragam soluções para as pessoas.

Mas os subsistemas não vão querer ter clientes, por assim dizer?

Claro que vão.

E os clientes são as pessoas doentes ou não?

Não, são todos. Todas as pessoas têm acesso.

Mas as pessoas têm de adoecer para se tornarem clientes daqueles hospitais, ou não?

É evidente, mas cada pessoa, doente ou não, adere ao subsistema e o Estado financia a adesão da pessoa ao subsistema. Cada subsistema tem toda a vantagem em manter as pessoas saudáveis e em tratar o mais cedo possível as pessoas que têm uma doença para que ela não evolua e não se torne uma doença muito mais cara.

O Estado paga quer as pessoas recorram ao hospital ou não? Paga um valor fixo por cada pessoa mesmo que essa pessoa não recorra ao hospital, é isso?

De acordo com um rácio que é feito por pessoa, obviamente, e que tem em conta a doença, que tem em conta as pessoas saudáveis.

Alguém que tem 18 anos e que, se tiver a sorte de ser uma pessoa saudável, só ficará doente a partir, por exemplo, dos 40, durante muitos anos o Estado está a pagar só porque a pessoa existe.

Da mesma maneira que qualquer um de nós hoje tem direito ao SNS, é saudável e tem direito a uma consulta. É uma ponderação que é feita sobre a população e um custo que é feito e que é atribuído a cada subsistema em função do número de pessoas que aderem a esse subsistema.

Isso vai custar o mesmo?

A nossa projeção é que num momento inicial pode ter um sobrecusto, mas que no médio prazo recupere esse sobrecusto pela vantagem que traz à população em termos da saúde geral.

E as seguradoras de saúde vão para outro lado arranjar negócio?

As seguradoras de saúde têm todo o interesse em elas próprias terem soluções, como já têm, na área da saúde, com instituições, com hospitais, com clínicas que possam estar neste sistema.

Milei? “Há dados sobre o que aconteceu na Argentina: desceu a pobreza e a inflação”

Na última Convenção da Iniciativa Liberal foi aprovada uma moção apresentada por um membro que foi eleito conselheiro nacional, com uma motosserra de cartão, que elogiava as medidas de redução do Estado de Javier Milei. O Presidente da Argentina é um exemplo para si?

Vamos falar da Argentina, que suscita tanto interesse…

… a começar pela Iniciativa Liberal, não sei se lembra nessa convenção.

A Argentina chegou a uma situação de ruptura social e económica em função de um conjunto de políticas socialistas, por facilidade de designação. Há dados objetivos sobre aquilo que aconteceu: a descida da pobreza e a descida da inflação, de acordo com os dados de março de 2025. Se a pergunta é se estes dados devem ser valorizados, diria que me parecem dados objetivos. Se a pergunta é se o programa da Iniciativa Liberal se inspira em qualquer das soluções que está a ser implementada na Argentina, não, porque as realidades são completamente diferentes.

Isso é só quando o Bernardo Blanco for para o seu lugar…

Isso terá de ser perguntado ao Bernardo. Neste momento, a inspiração da Iniciativa liberal está em países europeus, em modelos europeus testados, por exemplo, para a saúde, o modelo que existe na Alemanha e que existe na Holanda, em matéria de impostos, o modelo que existe na Suíça e na Holanda…

Mas olhando para as condições concretas da Argentina, faz uma avaliação positiva?

Faço uma avaliação positiva do que é objetivo e destes dois indicadores: descida da pobreza e descida da inflação. Eram dois problemas, um deles persiste como muito grave, o outro também, mas que tiveram uma descida com as políticas. Mas não faz sentido dizer que o programa da Iniciativa Liberal transpõe qualquer dessas medidas políticas para Portugal.

[Ouça aqui a entrevista na íntegra]