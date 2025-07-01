Rua Yerushalayim, n.º43. O regresso de Rachel à casa onde viveu 50 anos, agora destruída por um míssil

Reportagem dos enviados especiais do Observador a Israel

À porta

A bomba de gasolina está cheia de polícias e equipas de engenheiros de capacetes de construção na cabeça. Do outro lado da Rua Yerushalayim (“Jerusalém” em hebraico) só se avistam prédios em ruínas. Um deles, o número 43, está um pouco menos danificado, provavelmente por ser mais baixo. Mas as janelas rebentadas são um indício dos destroços que existem por dentro do edifício.

Rachel sabe-o bem: a sua casa é no primeiro andar e já lá voltou uma vez desde que um míssil iraniano caiu naquele cruzamento, na madrugada do dia 15 de junho, por volta das quatro da manhã. O nível de destruição no bairro de Bat Yam, a sul de Telavive, foi dos maiores em todo o território israelita ao longo da “Guerra dos 12 Dias” — sobretudo no prédio de dez andares ao lado do de Rachel. Ao todo, nove pessoas morreram na explosão, incluindo uma família de ucranianos que se tinha mudado recentemente para o país com o objetivo de a filha pequena, de sete anos, ter os tratamentos de quimioterapia de que necessitava.

Na bomba de gasolina, Rachel está sentada numa cadeira de plástico, acompanhada por duas filhas (Sarit e Orit) e um dos netos (Asaf). Têm à sua frente uma mala de viagem grande e esperam por instruções das equipas que se organizam para permitir que as famílias possam ir uma segunda vez buscar mais pertences às suas casas. “Lá dentro está tudo partido”, lamenta-se Rachel. “É a minha casa há 50 anos. Tantas memórias… Os meus filhos, os meus netos, cresceram todos aqui.”