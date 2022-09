Num momento em que a questão da governabildiade de direita voltou a dominar a agenda política e mediática, Rui Rocha, deputado e membro da comissão executiva da Iniciativa Liberal (IL), reafirma que o partido nunca fará qualquer entendimento com o Chega. Em contraponto, o parlamentar aponta críticas a Luís Montenegro: “Não tenho visto essa clareza. Como já acontecia com Rui Rio, vejo aqui alguma atrapalhamento com a questão do Chega.”

Em entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, Rui Rocha não rejeita que a hipótese de dissolução da Assembleia da República ou demissão do Governo venha a estar em cima da mesa se as coisas continuaram assim e pressiona Marcelo Rebelo de Sousa a arrepiar caminho. “O posicionamento sistemático do Presidente tem sido muito mais permissivo do que aquilo que o próprio interesse democrático justificaria”, argumenta.

O deputado da Iniciativa Liberal deixa ainda um aviso à navegação socialista. “Por muito que o primeiro-ministro gostasse, nós não estamos no Costaquistão, estamos em Portugal e temos que manter as instituições a funcionar.”

