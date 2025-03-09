"Serão tempos turbulentos." Administração Trump gera "desconfiança" nas secretas aliadas dos EUA

Na Sala Oval, numa reunião em maio de 2017, o Presidente norte-americano, Donald Trump, cometeu uma inconfidência que gerou muita apreensão nos serviços secretos dos Estados Unidos da América (EUA). Num encontro com dirigentes russos, um dos quais o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, o líder norte-americano revelou informações confidenciais sobre o autoproclamado Estado Islâmico. O assunto partilhado com o chefe de diplomacia russa e um dos principais braços direitos de Vladimir Putin era tão sensível que nem sequer tinha sido partilhado com os aliados de Washington.

A Casa Branca negou que Donald Trump tivesse partilhado informações confidenciais com os russos. Em 2019, teve, no entanto, mais dificuldades em dar explicações sobre uma fotografia confidencial que foi tirada por um satélite espião no local do lançamento de mísseis no Irão — e que acabou por ser publicada pelo Presidente norte-americano nas redes sociais. Os serviços secretos dos EUA demonstraram novamente a sua inquietude com a forma como o Presidente lidava com tópicos sensíveis.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019

No seu regresso à presidência, esse estado de desconforto toma agora conta dos aliados dos EUA. Vários países estão a repensar de que forma como vão continuar a partilhar informações confidenciais com os norte-americanos. Não só por causa do historial de Donald Trump (que levou, após terminar o primeiro mandato, caixas de documentos confidenciais para a sua mansão na Florida, o que motivou buscas do FBI), mas também pela sua aproximação recente à Rússia.

Há ainda outra agravante pelo meio. Poucos países europeus confiam na diretora dos serviços secretos do Presidente, Tulsi Gabbard. Ainda que o seu cargo seja mais de supervisão das 18 diferentes agências de informações dos Estados Unidos e não tanto operacional, a ex-democrata convertida numa das republicanas mais fiéis a Donald Trump demonstrou por várias vezes simpatia pelo regime russo — e faz declarações públicas que parecem inspiradas nas ideias da propaganda russa.

[António Raminhos, Luís Filipe Borges e Marco Horácio são três “Homens de Uma Certa Idade” a discutir a vida “de forma sincera”. Ouça aqui o novo episódio, que também está disponível na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]

Nas bastidores, os aliados dos EUA estão já a agir e a estudar como vão lidar com uma segunda administração Trump. Os outros quatro membros dos Five Eyes (uma aliança que serve para a troca de informações confidenciais que junta Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido além dos Estados Unidos) estão em alerta, tal como os 32 países que pertencem à NATO, uma aliança militar que também tem uma forte componente de recolha e troca de informações confidenciais.