"Seria incompreensível que o PS viabilizasse o Orçamento"

Trouxe para esta entrevista a música “Not Fair”, de Lily Allen, com uma letra, no mínimo, sugestiva. E explica porquê: “É uma boa simbologia da tentativa, quero eu crer, frustrada, de Luís Montenegro de seduzir Pedro Nuno Santos e de lhe retirar tudo aquilo que necessita, parecendo muito sonso, muito meigo, muito preocupado, mas no fundo muito interesseiro”. De resto, não podia ter uma posição mais clara sobre o que está em causa: “O PS não deve viabilizar este Orçamento de Estado.”

Em entrevista ao Observador, no programa “Vichyssoise”, o socialista não poupa críticas a Luís Montenegro. Para o antigo secretário de Estado e comentador político, o Governo tem “sonhos psicadélicos com a criação de riqueza e com o aumento do PIB” e “utiliza um cogumelo alucinogénico para atingir esse sonho psicadélico que é a baixa de impostos”. “Para o PSD, baixa-se o IRS, baixa-se o IRC, baixa-se o IMT e a economia, por magia, floresce. As várias experiências históricas têm demonstrado o contrário”, aponta.

Por tudo isto, Prata Roque entende que Pedro Nuno Santos não deve entrar na trip coletiva dos sociais-democratas e lamenta que o líder socialista não mostre mais “clareza” sobre esse tema. Quanto ao mais, se tiver de haver eleições antecipadas, diz, “que haja”. “Já ouvi muitas pessoas dizerem assim: ‘Os portugueses não querem eleições’. A questão é que as taxas de participação têm subido em cada eleição. Em 2024, houve uma eleição surpreendente e a taxa de participação subiu, as audiências de todos os debates subiram, o que significa que as pessoas estão muito empenhadas nessa participação”, argumenta.

O socialista critica, de resto, a pressão que Marcelo Rebelo de Sousa tem feito sobre os PS e acusa o Presidente da República de ser um “árbitro um bocadinho daltónico, que tem sacado mais do cartão laranja do que o cartão amarelo”. E lança um nome para a sucessão de Marcelo. “Veria com muito bons olhos a candidatura de Mário Centeno. Faz esse equilíbrio entre a consciência social e a importância da soberania financeira do país, e é uma pessoa com grande credibilidade internacional.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

[Ouça aqui a Vichyssoise com Miguel Prata Roque]

“O PSD tem uma visão psicadélica com redução de impostos”

As promulgações de Marcelo Rebelo de Sousa deixam o Partido Socialista obrigado a viabilizar o Orçamento do Estado?

O Partido Socialista não pode ser um nadador salvador numa piscina de meio metro. Luís Montenegro esbraceja muito, parece que se está a afogar, mas na verdade tem vários familiares à volta dessa piscina de meio metro que lhe podem lançar a mão. Não faz nenhum sentido que o Partido Socialista esteja permanentemente a ser o pronto-socorro deste Governo.

Acredita que o Presidente conseguiu e teve a intenção de condicionar as negociações orçamentais?

Acho que às vezes temos falta de compreensão sobre o sistema político constitucional português. O artigo 105 da Constituição é claríssimo: a proposta de Lei do Orçamento deve respeitar as obrigações que resultam de lei e de contrato. Significa que o Governo está obrigado a respeitar quaisquer leis da Assembleia da República que imponham obrigações para o ano orçamental seguinte. Aliás, fiquei completamente surpreendido quando comecei a ouvir declarações do primeiro-ministro, dizendo que cabia aos partidos de oposição decidir se a baixa de IRS acontecia ou não acontecia este ano. Aconselho Luís Montenegro a ler a página 5 do programa de reforma fiscal do PSD de agosto de 2023. Porque foi Luís Montenegro que disse que era obrigatório que em 2024 se baixasse já os impostos. Tem que alterar as tabelas de retenção da fonte e é incompreensível que não o faça.

Na nossa entrevista já disse que não se pode exigir ao Partido Socialista que seja o pronto-socorro do Governo. Mas, aparentemente, quem se está a colocar na posição de ser pronto-socorro é o próprio líder do Partido Socialista. Depois de meses a dizer que seria “praticamente impossível” viabilizar o Orçamento do Estado, como é que interpreta esta nova disponibilidade de Pedro Nuno Santos? Consegue compreender esta reviravolta?

O advérbio “praticamente” dizia alguma coisa. Significava que, apesar de tudo, havia uma disponibilidade para essa mesma negociação. Mas há aqui uma grande diferença entre o programa político do PS e o programa político do PSD e do CDS. O PSD tem sonhos psicadélicos com a criação de riqueza e com o aumento do PIB. E utiliza um cogumelo alucinogénico para atingir esse sonho psicadélico que é a baixa de impostos. Para o PSD, baixa-se o IRS, baixa-se o IRC, baixa-se o IMT e a economia, por magia, floresce. As várias experiências históricas têm demonstrado o contrário. Acho essa visão absolutamente psicadélica.

E, apesar do que diz, Pedro Nuno Santos está disposto a embarcar nessa trip.

Julgo que não. Julgo que no caso de Pedro Nuno Santos percebe que uma pessoa, quando enfrenta uma vertigem desse tipo, deve ir apanhar ar à rua. Deve ver o mar, deve refletir sobre a vida e perceber se há outras formas de atingir o seu objetivo.

Portanto, Pedro Nuno Santos está a abrir essa porta para Montenegro ir ver o mar, é isso?

Acho que sim. Ele é o cool friend, aquele que está em condições de conduzir depois de uma

noitada de copos.