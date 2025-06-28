Três relatórios e dois meses após o apagão, quais são as pistas e teses contraditórias sobre o que aconteceu

Às 12h16 reaparece a oscilação de 0,6 hertz que tem subjacentes quedas de tensão nas subestações mais afetadas, tendo sido tomadas ações para controlar a situação que, mais uma vez, tem como consequência a subida do nível de tensão.

Na análise ao incidente, a REE concluiu que “a oscilação [de frequência] e a sua repetição não são naturais ao sistema, mas sim forçadas. Esta oscilação é registada com grande amplitude numa central fotovoltaica localizada na província de Badajoz”. Desaparece do sistema quando a unidade é estabilizada, mas reaparece minutos mais tarde. O comportamento desta central, que a imprensa espanhola identificou como sendo a mega-central solar de Balboa da Iberdrola, deve ser alvo de uma investigação sobre a causa da “oscilação forçada”, de forma a implementar ações corretivas e evitar a repetição do caso.

“Considera-se que a oscilação da central levou a tomar medidas para amortecer as oscilações que estavam a afetar o sistema que, por sua vez, reduziram as margens de controlo da tensão do mesmo”. Não foi um problema de inércia do sistema, mas sim um problema de tensão e pelo disparo em cascata de centrais de geração renovável”.

A existência de mais inércia do sistema, que seria propiciada pela ligação de mais centrais convencionais do que as programadas pela REE, apenas teria, segundo esta avaliação, levado a que a queda de frequência fosse ligeiramente mais lenta, mas não teria impedido o colapso do sistema, dado a dimensão da produção que se desligou.

O sistema elétrico perdeu em menos de um minuto 2.000 MW (megawatts) sobretudo de geração renovável, o que significa que perdeu “toda a absorção reativa associada a estes geradores”. A gestora da rede aponta ainda o dedo à geração convencional — as centrais a gás, nucleares e hídricas — que afirma não terem absorvido a energia reativa como era a sua obrigação, de acordo com os procedimentos. E destaca duas centrais, uma no sul e outra no centro, que deveriam estar a trabalhar para o controlo de tensão na rede.

A REE considera que o “comportamento dos sistemas de proteção da rede de transporte foi correto”. E que a desconexão com a rede francesa travou a propagação do problema àquele país que poucas horas depois até contribuiu para a recuperação da rede espanhola.

O que respondem as elétricas?

Poucos dias depois de conhecidas as conclusões do operador da rede e do governo de Espanha, a associação que junta as principais elétricas (Endesa, Iberdrola e EDP) a operar no país, a AELEC, divulgou o seu relatório ao fenómeno de 28 de abril. A análise feita por duas entidades externas, a consultora Compass Lexcon e o INESC TEC (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência) do Porto, será entregue — por iniciativa da associação que tem vindo a manifestar publicamente reservas ao levantamento de causas feito pelas autoridades espanholas — aos peritos do ENTSO-E que estão a realizar a “investigação independente”.

No meio de um atirar de culpas recíproco, numa coisa parecem estar de acordo. A causa do apagão foi um fenómeno generalizado de aumento da tensão na rede por incapacidade nas linhas elétricas de absorver a potência reativa. O que falhou foram os mecanismos de controlo da tensão, acabando por gerar também um problema de frequência, devido ao desequilíbrio entre a energia injetada na rede e a respetiva procura quando as centrais que alimentaram essa procura começaram a disparar.

As causas da sobrepotência e os motivos porque falhou o seu controlo, bem como os respetivos responsáveis, são o principal ponto de clivagem entre os principais atores do sistema elétrico.

O relatório da AELEC atribui o fenómeno a uma resposta insuficiente, a vários níveis, por parte da gestão da rede.

Recua aos dias anteriores para questionar as ações levadas a cabo pela REE para resolver os problemas de tensão que se verificaram na rede e que geraram desconexões localizadas mesmo antes do apagão — numa refinaria da Repsol e na gestora da rede de alta velocidade espanhola, a Adif.

Questiona também se a programação de centrais convencionais feita pela operadora da rede para o dia 28 de abril foi a adequada. É que estava prevista uma elevada produção solar, que coloca mais pressão sobre as redes devido à menor capacidade destas centrais de assegurar a inércia e absorver a energia reativa. Mas o número de centrais térmicas chamadas foi o mais reduzido do ano — uma delas estava indisponível devido a um incêndio e não foi substituída. Estas unidades podem ser chamadas apenas para prestar um serviço de estabilização da rede que tem de ser pago pelo sistema.

E depois olha de forma crítica para a resposta que a REE foi dando às oscilações. “Os sócios da AELEC estimam que as manobras para amortecer as oscilações (fecho de linhas e desconexões de equipamentos) fizeram subir a geração reativa, esgotando a margem existente. Este desequilíbrio era particularmente acentuado no sul de Espanha”.

Na mesma linha, as elétricas descartam qualquer disfunção ou incorreto funcionamento das suas centrais. O disparo automático, que a REE diz ter sido “inadequado e incorreto” de muitas centrais solares, foi a resposta adequada dos equipamentos de proteção perante as oscilações de tensão que o operador da rede não conseguia controlar. As centrais convencionais, que a REE diz não terem absorvido a energia reativa que era esperada, estavam a funcionar corretamente.

Apesar de não ter tido acesso a toda a informação, a AELEC defende que as desconexões iniciais de centrais “evidenciam já um problema sistémico de controlo de tensão”, que só foi agravado com a saída destas centrais. “Em todo caso, estes 2.000 MW (megawatts) representariam dezenas de subestações e centrais renováveis de tecnologias distintas em pontos geográficos distintos e de uma multitude de proprietários”. Foram as consequências e não as causas.

E insiste que não compete às centrais elétricas controlarem se os níveis de tensão e frequência são os adequado ao sistema. Isso é responsabilidade do operador da rede.

A central onde tudo começou

Quer o Governo, quer a Red Elétrica de España identificam como episódio inicial da crise as oscilações sentidas poucos minutos depois das 12h00 e que tiveram origem, segundo o operador da rede espanhola, numa central solar em Badajoz. Esta unidade, que a imprensa espanhola veio a identificar como sendo a central Núñez de Balboa da Iberdrola, teria tido um comportamento atípico e errado para o qual a REE pede uma investigação própria.