Um ano depois, Israel cortou "a cabeça da serpente". A morte de Sinwar pode libertar os reféns e pôr fim à guerra em Gaza?

O líder do Hamas teve um percurso de vida que sublinha a sua dedicação ao grupo, bem como a sua argúcia e à vontade com a violência. Nasceu no campo de refugiados de Khan Younis, em 1962, e foi ali que cresceu, numa das cidades de Gaza onde a Irmandade Muçulmana (grupo xiita pan-islâmico de onde emergiria mais tarde o Hamas) tinha mais força e ao qual Sinwar se juntou rapidamente. Não tardou a que se tornasse próximo do Xeque Ahmed Yassin, que viria a fundar o Hamas em 1987. Essa proximidade, notou à BBC o investigador israelita Kobi Michael, deu a Sinwar um “efeito de auréola” dentro do movimento — se tinha a bênção do fundador, certamente estava destinado a voos mais altos.

Por volta dessa altura, no final da década de 80, Sinwar, com apenas 25 anos à altura, fundou com outros membros a Al-Majd, uma espécie de milícia popular que, por um lado, procurava encontrar espiões israelitas entre o movimento palestiniano e, por outro, atuava como uma espécie de “polícia da moralidade”. Na prática, o grupo perseguia tanto palestinianos que tivessem comportamentos sexuais vistos como “impróprios” — como a homossexualidade, a infidelidade ou a visualização de pornografia —, como aqueles que fossem suspeitos de colaborar com Israel.

Foi pela morte de vários palestinianos e pelo planeamento de um ataque a soldados israelitas que Yahya Sinwar foi condenado e preso por Israel, tendo admitido o homicídio de pelo menos 12 “traidores” palestinianos. Foi nessa altura que a alcunha de “Carniceiro de Khan Younis” se colou à sua pele, associada aos relatos de tortura com azeite a ferver, por exemplo. Como assinala David Remnick num extenso perfil de Sinwar na revista New Yorker, é impossível provar se estes crimes ocorreram de facto assim ou se fazem parte de uma “lenda” alimentada quer pelo Hamas, quer por Israel.