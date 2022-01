Um isco para Costa, uma ajuda de Rio e o relógio a contar. A campanha a dois tempos do Bloco para salvar a maioria de esquerda

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Passavam poucas horas da mais recente irritação de António Costa, que tinha exigido um pedido de desculpas do Bloco de Esquerda aos portugueses, quando a líder bloquista subiu ao palco do Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, este domingo. Diante de si tinha a maior plateia de toda a campanha, para o comício com que iria fechar a primeira semana. E, com sorte, sabia que fecharia também a primeira etapa do discurso auto-destrutivo à esquerda – apenas precisava de assegurar que António Costa mordia o isco que estava prestes a lançar. Por isso, ignorando as “provocações” que cruzam campanhas, arriscou atirar o convite público – “O Bloco convida o doutor António Costa para uma reunião no dia 31 de janeiro” – e esperou que o desafio chegasse aos ouvidos do PS.

A resposta viria horas depois, já na manhã de segunda-feira, na entrevista à Renascença em que Costa admitiu negociar com todos os partidos, desistiu de hostilizar a esquerda e até assumiu que os portugueses não gostam de maiorias absolutas. A comitiva bloquista ouviu com gosto e registou a resposta – um “nim”, reconheceu Catarina Martins, mas ainda assim melhor do que o “não” rotundo que vinha ouvindo desde o início da campanha.

O Bloco parte assim para a reta final de estrada com algumas certezas: desde logo, a maioria absoluta morreu, paz à sua alma. É uma ironia a que a comitiva tem de se ajustar em tempo real, largando o discurso anti-maioria socialista e concentrando-se em reanimar a maioria de esquerda que pode estar morta aos olhos do eleitorado. Nesta espécie de campanha a dois tempos, o arranque da segunda campanha está a ser exatamente o que o Bloco desejava, mas com um evidente atraso – a dúvida agora é se os poucos dias que faltam servem para a esquerda, coletivamente, conseguir fazer uma inversão de marcha e voltar aos tempos em que era feliz (e se entendia).