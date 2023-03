São 9.800 quilómetros de distância até Roma: o antigo secretário particular do Papa Bento XVI, o arcebispo alemão Georg Gänswein, que depois da renúncia de Ratzinger entrou em rota de colisão com o Papa Francisco, poderá ser enviado para a Costa Rica como embaixador da Santa Sé. Uma transferência que, a confirmarem-se as informações preliminares que já começaram a circular nos meios eclesiásticos, poderá ser entendida como um exílio para Gänswein. Com a morte de Bento XVI, o arcebispo tornou-se um real incómodo para o Papa Francisco no Vaticano.

A informação surgiu inicialmente na terça-feira no portal de informação religiosa espanhol Religión Digital, um dos mais reputados meios de comunicação mundiais dedicados à Igreja Católica.

No entanto, a especulação sobre o destino de Gänswein já se arrastava praticamente desde a morte de Bento XVI, em 31 de dezembro de 2022, e intensificou-se em meados de janeiro, depois de o antigo secretário particular de Ratzinger ter publicado um polémico livro que se abateu com estrondo sobre o Vaticano, ao revelar a existência de uma relação tensa entre os dois papas, que ao longo da última década conviveram de modo aparentemente civilizado no Vaticano.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.