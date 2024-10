Primeiro dia do Sínodo no Vaticano. Grupo de trabalho rejeita, para já, a possibilidade de ordenação de mulheres

Contudo, essa comissão terminaria o seu trabalho com resultados inconclusivos, bem como uma segunda comissão que o Papa Francisco criou depois para o mesmo efeito. Apesar do insucesso das comissões em chegar a alguma conclusão, o tema nunca desapareceu verdadeiramente da agenda da Igreja Católica — e, ao longo do seu pontificado, o Papa Francisco foi dando alguns sinais contraditórios, nomeando um número crescente de mulheres para cargos de liderança ao mesmo tempo que não se comprometia com o acesso das mulheres ao sacramento da ordem. O assunto voltou a surgir no contexto do atual Sínodo dos Bispos, dedicado ao tema da sinodalidade, no qual muitos viram a esperança de mudanças concretas.

Tema foi retirado da agenda do Sínodo e confiado a grupo de trabalho

Em 2020, o Vaticano anunciou os planos para uma edição inédita do Sínodo dos Bispos, um órgão consultivo do Papa representativo dos bispos de todo o mundo, que se reúne periodicamente para aconselhar o chefe da Igreja em diferentes temas. Esta edição tem como tema a “sinodalidade”, conceito difícil de definir que sintetiza o modo de tomar decisões em conjunto dentro da Igreja. Ao contrário das edições anteriores do Sínodo — uma assembleia geral de três semanas em Roma na qual participaram apenas bispos —, desta vez Francisco trocou as voltas à Igreja e impulsionou um processo sinodal de três anos, que incluiu um processo de auscultação das bases católicas, incluindo paróquias, grupos, movimentos, dioceses e conferências episcopais. Seriam os resultados dessa consulta a moldar as discussões em Roma, a decorrer não numa assembleia geral, mas em duas (começou esta quarta-feira a sessão final), com uma novidade fundamental: desta vez, além de bispos, estão a participar na assembleia sinodal também várias dezenas de leigos, incluindo cerca de meia centena de mulheres, que pela primeira vez têm direito de voto num Sínodo.

O objetivo do Sínodo sobre a Sinodalidade era conduzir a Igreja Católica a uma reflexão interna sobre como envolver todos os crentes nos processos de tomada de decisão dentro da própria Igreja, a todas as escalas, desde a mais pequena das paróquias até à própria Santa Sé, ultrapassando fórmulas antigas de clericalismo que centram nos sacerdotes todo o poder e autoridade. Formalmente aberto em 2021, o Sínodo dos Bispos termina no final deste mês, depois de três anos de discussão. Desde o Concílio Vaticano II, na década de 1960, que a Igreja Católica não passava por um tão longo e detalhado processo de reflexão interna. Numa entrevista ao Observador em 2023, a teóloga espanhola Cristina Inogés Sanz, uma das mulheres chamadas pelo Papa Francisco para participar no Sínodo, classificava-o como “o acontecimento eclesial mais importante desde o Concílio Vaticano II”.

Contudo, a fase de auscultação das bases fez emergir as fortes preocupações do mundo católico com alguns dos temas mais fraturantes e com os quais a Igreja tem tido maior dificuldade em lidar. Os documentos produzidos após as consultas aos católicos dão conta de uma Igreja estagnada no tempo, fortemente hierarquizada, pouco transparente, que discrimina as mulheres, os pobres e os homossexuais, que é incapaz de acompanhar o mundo contemporâneo, que se foca de modo obsessivo em questões da moral sexual com o objetivo de discriminar em vez de acolher, que não é capaz de se afirmar como relevante para os jovens, que insiste numa discriminação de papéis entre homens e mulheres e que continua excessivamente focada na autoridade do clero. Basta olhar para as conclusões do processo sinodal em Portugal para ter uma amostra.

O tema da discriminação das mulheres foi especialmente polémico na fase de consulta sinodal e, quando os membros da assembleia geral do Sínodo dos Bispos se reuniram em Roma para a primeira sessão, em outubro do ano passado, esse era um dos principais temas no centro da discussão.

A organização do próprio Sínodo dos Bispos deu algumas pistas sobre o assunto. Em 2021, o Papa Francisco nomeou a irmã Nathalie Becquart, uma religiosa francesa, para o lugar de subsecretária da Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos. Foi a primeira vez que uma mulher foi nomeada para aquele cargo e, uma vez que o subsecretário tem, por inerência, direito de voto no Sínodo, Nathalie Becquart tornou-se na primeira mulher a poder votar num Sínodo dos Bispos. A imprensa internacional chamou-lhe “a mulher mais poderosa do Vaticano” e “a freira que está a transformar o papel das mulheres dentro do Vaticano”. Numa entrevista ao Observador em 2023, Nathalie Becquart foi taxativa ao garantir que a cúpula da Igreja Católica “já não é apenas um mundo de homens”.

Com Nathalie Becquart, viriam mais meia centena de mulheres, incluindo religiosas e teólogas que foram escolhidas para participar na assembleia do Sínodo dos Bispos, integrando o lote de membros que entram por nomeação direta do Papa.

Nos anos anteriores, a nomeação de várias mulheres para cargos importantes em Roma — incluindo seis economistas para o Conselho para a Economia do Vaticano ou a diretora dos Museus do Vaticano — levou à especulação de que o Papa Francisco estaria a abrir caminho para que, no futuro, fossem dados passos mais significativos. O facto de, por duas vezes, Francisco ter criado comissões para estudar a possibilidade de as mulheres acederem ao primeiro grau do sacramento da ordem mostrou que o Papa não deixou cair o tema; em contrapartida, o facto de ambas as comissões terem terminado sem conclusões também deu sinais claros de que o consenso em torno do assunto estaria ainda muito longe.

Estudo da ordenação de mulheres envolto em secretismo

No final de outubro de 2023, contudo, a primeira sessão do Sínodo sobre a Sinodalidade terminou com um documento vago em relação à questão das mulheres, fruto de uma busca de consensos que acabaria por resultar em declarações genéricas. Por outro lado, o Papa Francisco decidiu criar dez grupos de trabalho com o objetivo de estudar dez temas que emergiram durante o processo sinodal. O objetivo era impedir que o Sínodo ficasse refém daqueles temas fraturantes, permitindo que a reunião se focasse no seu tema concreto — a sinodalidade —, ao mesmo tempo que era reconhecida a importância de continuar a estudar aqueles temas.

Um dos grupos de trabalho — o grupo de trabalho número 5 — ficou encarregado de estudar “assuntos teológicos e canónicos relativos a formas ministeriais específicas”, uma expressão onde couberam vários assuntos relacionados com o papel contemporâneo dos ministros consagrados, incluindo a possibilidade de ordenação diaconal de mulheres. Desse grupo de trabalho fazem parte vários elementos do Dicastério para a Doutrina da Fé, o principal organismo da Santa Sé para a definição da doutrina católica.

Estes grupos de trabalho têm até junho de 2025 para continuar as suas investigações, mas foi-lhes também pedido que apresentassem, nesta segunda sessão do Sínodo dos Bispos, uma síntese sobre o andamento dos trabalhos.

No primeiro dia, o cardeal Victor Manuel Fernández tomou a palavra para apresentar o trabalho do grupo e para garantir que a equipa está a planear redigir um documento sobre “a especificidade do poder sacramental”, as “funções e ministérios eclesiais que não requerem o sacramento da ordem” e ainda os “problemas que emergem de uma conceção errónea da autoridade eclesial”. De acordo com Fernández, o grupo de trabalho planeia debruçar-se sobre a questão das mulheres na Igreja, pegando nas conclusões das duas comissões que já estudaram o assunto — mas o cardeal avisou à partida que “ainda não há espaço para uma decisão positiva” sobre o diaconado feminino.

Ainda assim, o cardeal fez questão de não encerrar definitivamente a questão: “De qualquer dos modos, o dicastério julga que se mantém aberta a oportunidade de continuar o trabalho de estudo aprofundado.”