Venâncio Mondlane: "Disposto a morrer? Não vou ficar no exílio para sempre"

A “estratégia perversa” que “cria o terror e depois aparece como solução”

Mas as pilhagens não são todas da polícia ou de pessoas mandatadas pela Frelimo, convenhamos. E por outro lado, com as patrulhas dos

bairros, parece que há aqui uma outra lei, um “faça-se justiça pelas próprias mãos”. Parece que os jovens não só sofrem às mãos da polícia, como também dos vizinhos, da justiça dos bairros. Por um lado há ações para lançar o terror e o medo mas por outro parece que o poder caiu definitivamente nas ruas. Perdeu o controle das ruas?

Eu não poderia ser tão pretencioso a pensar que vou controlar toda a população que

neste momento se está a manifestar. Eu dou indicativos das datas e também, mais ou menos, as formas, o padrão, em que as pessoas se vão manifestar. Agora, o que acontece?Logicamente que não são os elementos da polícia que fazem a pilhagem, porque eles são em minoria. A polícia é que derruba os portões e depois manda a população entrar e saquear. Ao longo deste tempo todo colocou-se o povo numa situação de miserabilidade, de

pobreza extrema. Se tem um armazém de alimentos em que os portões são derrubados e depois se diz “olha, se vocês querem comer entram e comam”, é lógico que as pessoas vão entrar e comer e quem olha para isto não vai perceber a estratégia, vai pensar que a população está a pilhar. O que está a acontecer é o uso estratégico perverso da situação de miserabilidade das pessoas e levá-las a saquear empreendimentos privados. O objetivo é colocar a classe empresarial dos pequenos e médios empresários na situação de sentirem-se tão prejudicados com o movimento e se rebelarem não com as autoridades que planificaram isto, mas com o próprio movimento contestatário. É perverso, porque é uma população que o

próprio governo coloca na situação de miserável e usa a sua miserabilidade e a situação

de famintos para que saqueie bens dos pequenos empresários para criar a divisão. Havia uma tendência para as pessoas estarem cada vez mais unidas, então era preciso quebrar essa tendência, essa empatia.

Ou seja, aquilo que as balas e o gás lacrimogénio não conseguiram, porque os manifestantes ficavam ainda mais revoltados, consegue-se através do medo e da desconfiança uns dos outros?

Sim, e isso não é novo, é o que se chama de “problema-reação-solução”. Quer dizer, eles próprios criam um problema que aterroriza as pessoas, veem a reação das mesmas pessoas e aparecem mais tarde como a solução desse problema. Como é que eles estão a fazer isto? Exemplo: soltam presos da maior cadeia do país. Isto cria uma reação de terror na população. O comandante-geral da polícia dá uma conferência da imprensa depois de libertar [versão oficial diz que os presos fugiram depois de um motim ou por ação de manifestantes] os presos, e passa uma mensagem, não de tranquilidade, não de serenidade, o que seria normal em qualquer responsável pela ordem e segurança do país, mas sim uma mensagem do terror. Foi como se estivesse a ser um porta-voz dos malfeitores.

Começa a dizer “olha, agora soltaram-se 1.500 presos, se cada um tiver acesso a 4 ou 5 casas, então na cidade de Maputo vai-se gerar um caos total”. Categoriza os presos, há os muito perigosos, incluindo 25 terroristas capturados em Cabo Delgado, e descreve o tipo de crimes, que podem fazer, eles vão começar agora a violar mulheres, vão fazer assaltos à mão armada. É o próprio comandante da Polícia que denuncia quais são as mensagens que eles próprios estavam a passar para os homens que tinham sido de forma propositada soltos da cadeia. Eles criam essa situação de terror e depois a população reage e eles próprios fazem as reuniões com base nos chamados secretários dos bairros, a incentivar patrulhas nos bairros.

Essas patrulhas são feitas como? São feitas com objetos contundentes. Os vizinhos começam a pegar em catanas e bastões e passam a vida toda a patrulhar o bairro. Logicamente, desvia a atenção. Já ninguém pensa nas manifestações, na injustiça eleitoral. E no meio disto, eles aparecem com a solução, a estrutura governativa, os chefes de quarteirão, os secretários do bairro, vem a polícia dizer que vai colocar ordem numa desordem e num perigo, que foi a própria polícia que causou.