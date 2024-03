Viver na aura dourada do Douro

Casas viradas para a natureza

Aurios compõe-se de 26 moradias (T3 ou T4) e 22 apartamentos (do T3+1 ao T5) em construção e que se preveem finalizados em agosto de 2025. O andar modelo está pronto e os preços começam nos 1.735.000€ para apartamentos e nos 1.875.000 para moradias. Nos 20 mil metros quadrados deste empreendimento, os espaços comuns – como o campo de padel, a piscina infinita ou as áreas verdes –querem criar um verdadeiro refúgio natural em ambiente cosmopolita: Aurios está, afinal, a escassos cinco minutos de carro do centro histórico do Porto ou de Campanhã.

As janelas amplas, varandas largas ou jardins para o Douro em todas as frações reforçam a ligação à natureza em total privacidade, já que as moradias e o bloco de apartamentos foram dispostos em quatro cotas que recriam a imagem dos socalcos, mantendo a ligação à tradicional topografia da região. As coberturas ajardinadas das frações ajudam igualmente a esbater qualquer sinal de construção: a cada ida à janela, com a margem de Gaia em frente e o rio ao fundo, a sensação é de que se faz parte desta paisagem.