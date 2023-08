O cabelo de Bob Marley e as suas rastas é um tema que ainda hoje em dia suscita curiosidade. Em várias publicações nas redes sociais lê-se que foram descobertos 19 tipos de piolhos no cabelo do artista jamaicano depois de este ter morrido, em 1981.

Este tipo de rumor surge muitas vezes associado à alegada falta de limpeza das rastas — características entre os seguidores do movimento rastafári, cujos princípios não permitem que se corte o cabelo.

Como seguidor do movimento, Bob Marley não cortava o seu cabelo. Mas no final da sua vida já não tinha o cabelo comprido. O cantor sofreu de um tipo de melanoma raro na pele — o acral lentiginoso —, que se estendeu a várias partes do corpo, como o cérebro. É importante sublinhar que o movimento rastafári não permite que se tome medicamentos, procurando-se alternativas naturais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar do que defende o movimento, a doença fez Bob Marley — como mostram várias fotografias no final da sua vida — perder o cabelo, aparecendo sempre de gorro, mas já sem as rastas.

É, por isso, improvável que se desenvolvessem 19 tipos de piolhos em cabelo curto, não havendo igualmente qualquer evidência científica que sustente esta alegação. Como descrevia o jornal Telegraph já em 2017, o tão falado “facto” de que os cientistas “descobriram 19 tipos de piolhos” no cabelo de Bob Marley é “falso”.

Conclusão

Não há qualquer prova conhecida que mostre que tenham sido descobertos 19 tipos de piolhos no cabelo de Bob Marley após a sua morte. É, aliás, bastante improvável que isso tenha acontecido, já que o artista jamaicano morreu com um cancro raro, que se estendeu ao cérebro, levando a uma queda natural do cabelo.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.