A imagem mostra a ativista sueca Greta Thunberg alegadamente a segurar um livro anti-semita. Na capa, lê-se o título Sobre os judeus e as suas mentiras e o respetivo autor da obra: Martin Luther. São os ingredientes que bastam para provocar uma onda de críticas nas redes sociais. Numa destas publicações, o autor recorre mesmo à ironia para escrever: “Obrigado Greta”.

O livro que, supostamente, a ativista sueca segura nas mãos é verdadeiro. Da autoria do teólogo alemão do século XVI Martin Luther, a obra aborda várias convicções do autor — incluindo a defesa da perseguição dos judeus e a destruição dos seus bens religiosos e financeiros — e, desde a sua publicação, gerou várias controvérsias. Seria por isso estranho que a ativista sueca escolhesse publicitá-la. Mas será que estamos perante uma imagem verdadeira?

Fazendo uma simples pesquisa pela fotografia no motor de busca Google Images percebemos que não. A imagem original pode ser encontrada na página pessoal de Greta Thunberg na rede social X, antigo Twitter. A jovem sueca está com a mesma roupa, na mesma posição, mas, ao contrário do que consta do post em análise, não tem nas mãos um livro anti-semita, mas sim um livro sobre clima. A obra, denominada de The Climate Book, é escrita pela própria Greta Thunberg, em colaboração com vários cientistas e jornalistas científicos, e incide sobre os temas da mudança e proteção climáticas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

I’m so pleased to share that The Climate Book is now available in the USA and Canada! I have gathered the wisdom of over one hundred contributors to highlight the many different crises we face and equip us with the knowledge we need to avoid a climate disaster. 1/2 pic.twitter.com/z2AD32Oac1 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 14, 2023

Na publicação onde anuncia o livro, a ativista sueca dá conta disso mesmo. Explica que “juntou o conhecimento de mais de 100” especialistas com o objetivo de chamar atenção para as “diferentes crises” que o mundo enfrenta, bem como dotar as pessoas do “conhecimento necessário para evitar um desastre climático”. Ou seja, depressa concluímos que a imagem foi alterada para dar a entender que Greta Thunberg estaria a divulgar uma obra anti-semita.

Certo é que a jovem ativista já expressou solidariedade para com a situação em Gaza e o povo palestiniano, logo nas primeiras semanas do reacender do conflito entre Israel e o Hamas. Participou, inclusive, numa manifestação pró-Palestina no final de novembro, junto à embaixada israelita em Estocolmo, na Suécia. Mais recentemente, escreveu também um artigo de opinião no jornal The Guardian no qual defende que “não há justiça climática sem direitos humanos”. Desde então, tem sido alvo de críticas por parte de ambientalistas israelitas, tal como revela o jornal The Times of Israel.

The death rate in Gaza is at a historic high, with thousands of children killed in just a few weeks.

Demanding an end to this inexcusable violence is a question of basic humanity. Silence is complicity. You cannot be silent in an unfolding genocide.https://t.co/Az5O7ZKYU5 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 5, 2023

Greta Thunberg é, de resto, frequentemente alvo de desinformação nas redes sociais, em particular quando se aproximam conferências sobre o clima, como é o caso da COP28 (aqui, aqui e aqui). Importa referir que a publicação em análise já foi igualmente desmentida em outros factcheckers internacionais, como o da Reuters.

Conclusão

A imagem foi alterada. Na publicação original, Greta Thunberg divulga um livro que a própria escreveu, sobre alterações climáticas, e não uma obra anti-semita. Posts semelhantes já foram desmentidos por outros factcheckers.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.