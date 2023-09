Circula nas redes sociais um vídeo de 10 segundos em que a ativista sueca Greta Thunberg, conhecida pelo movimento ambiental “sextas pelo futuro”, terá dito, durante uma entrevista, que para se se conseguir “salvar o mundo”, é necessário “salvar-se os bancos”. Na descrição de uma das publicações que inclui o vídeo, lê-se mesmo que o guião da jovem foi escrito “pelos bancos globais”.

Contudo, as palavras da ativista sueca foram retiradas do contexto e não apontavam naquele sentido, como é possível ver no vídeo original, publicado na conta do jornal de investigação “The Intercept”. As palavras da ativista ambiental foram proferidas durante um evento organizado por aquele órgão de comunicação social em setembro de 2019, em concreto numa entrevista dada por Greta Thunberg à jornalista Naomi Klein.

Durante a entrevista, Naomi Klein perguntou à jovem sueca o motivo pelo qual alguns políticos utilizam o argumento de que adotar medidas ambientais que visem lutar contra as alterações climáticas é “caro”. Em resposta, Greta Thunberg referiu que o “dinheiro está lá”: “Se conseguimos salvar os bancos [uma referência aos resgates bancários realizados por Estados, como também já aconteceu em Portugal], então conseguimos salvar o planeta.”

A ativista climática acrescentou, logo a seguir a um aplauso da plateia, que “se há alguma coisa que não falta neste mundo é dinheiro. Claro que muitas pessoas gostam de dinheiro, mas às pessoas que estão no poder não lhes falta dinheiro”. “A esse argumento nem sequer daria uma resposta, porque o dinheiro está lá, o que faz falta é vontade social para o fazer.”

Assim, a ativista defende que o poder político tem poder e capacidade financeira suficiente para impor medidas de cariz ambiental, dando como o exemplo o facto de vários governos mundiais terem gastado milhões de euros para resgatar bancos que acabam por falir. Greta Thunberg, durante esta entrevista, não refere que, para se salvar o planeta, é necessário salvar os bancos; apenas compara as decisões dos governantes para evidenciar que existem recursos financeiros, mas eles não são canalizados para a luta contra as alterações climáticas.

Conclusão

A ativista sueca realmente formulou a frase isolada neste post com a ideia que “se conseguimos salvar os bancos, então conseguimos salvar o planeta” — mas o sentido apontado pelas publicações nas redes sociais não tem em consideração o contexto da entrevista. Após uma pergunta sobre o motivo pelo qual alguns governantes dizem ser “caro” salvar o planeta, Greta Thunberg tenta traçar um paralelismo entre dois tipos de gastos (salvar os bancos vs. lutar contra as alterações climáticas) para provar que o poder político tem dinheiro — mas não o usa para o combate ao aquecimento global.

