As redes sociais conseguem ser, muitas vezes, insólitas. Um vídeo, partilhado no passado dia 15 de setembro, que começou a circular nas redes sociais, mais especificamente no Instagram, garantia que Lula da Silva, Presidente do Brasil, tinha roubado canetas durante a última reunião do G20, que decorreu em Nova Deli, na Índia. O momento tinha, até, sido captado em vídeo, o mesmo vídeo que acompanha as várias publicações sinalizadas como podendo conter informações falsas. E é, de facto, esse o caso.

Avaliando o vídeo em questão, é possível ver Lula da Silva a pegar numa série de objetos que se assemelham a canetas ou lápis. Também é visível que o Presidente do Brasil entrega as canetas à sua mulher, Janja Lula da Silva. No entanto, e olhando para o que foi escrito — ou, neste caso, para o que não foi escrito — sobre a conferência do G20 na Índia, não existe nenhum indício claro que prove que Lula da Silva roubou aqueles objetos.

As “canetas” e caderninho que todos os Presidentes e Assessores receberam da organização. pic.twitter.com/GRUg8L6JNK — Janja Lula Silva (@JanjaLula) September 14, 2023

Uma das primeiras provas recolhidas pelo Observador é a de que Janja da Silva disse, através da sua conta oficial de X (antigo Twitter), que os objetos que recolheu do seu marido, eram, na verdade, lápis de madeira. “Foram oferecidos a todos os presidentes pela organização” do evento, referiu. Janja da Silva chega mesmo a usar a palavra canetas entre aspas, num tom de ironia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Uma das justificações para o uso de lápis de madeira esteve relacionado com a preocupação ambiental, espelhada na organização no evento que reuniu os líderes das 20 economias mais fortes do planeta, que estava também ligada à sustentabilidade. Não é a primeira vez que publicações semelhantes à que o Observador está a verificar são desmentidas. Jornais como a Globo já desmentiram as informações divulgadas relacionadas com o suposto roubo de Lula da Silva.

A 28 de janeiro deste ano, o Observador verificou uma publicação que garantia que Lula da Silva tinha roubado uma caneta de luxo durante a sua tomada de posse. Depois de todos os argumentos analisados, chegou-se à conclusão de que estávamos perante uma publicação falsa. Trava-se de um presente dado por um militante do Partido do Trabalhador num comício de 1989.

Conclusão

Não é verdade que Lula da Silva, Presidente do Brasil, tenha roubado canetas da reunião dos G20, que decorreu na Índia. Essa informação foi anteriormente desmentida por outros fact checks. A mulher de Lula da Silva, Janja Lula da Silva, referiu-se ao caso das canetas num tweet na rede social X, onde agradeceu a oferta dos lápis de madeira à organização.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de factchecking com o Facebook.