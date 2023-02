Desde a separação, anunciada no verão de 2022, com rumores de uma traição do antigo jogador do Barcelona, que Shakira e Piqué estão em guerra aberta.

No final de 2022, a cantora lançou a música “Monotonía” e no início do ano voltou ao ataque com a “Music Session #53” — uma colaboração da artista colombiana com o DJ e produtor argentino Bizarrap. O estrondo foi geral e em menos de 24 horas o videoclip da nova música ultrapassou as 36 milhões visualizações. Entre jogos de palavras, como “Percebi que não tenho culpa que te critiquem / só faço música, desculpa que te sal-Piqué”, ou “Ela tem nome de pessoa boa / Clara-mente não é como soa”, a artista não poupou Piqué nem a atual companheira do ex-marido — uma estudante de 22 anos.

No programa Kings League — a nova liga de futebol criada por Gerard Piqué —, o ex-internacional espanhol respondeu aos ataques da artista com alguma ironia. Não só anunciou o patrocínio da marca de relógios Casio, como chegou aos estúdios da “Kings League” num Renault Twingo.

Neste fact check, vamos analisar um vídeo de um excerto do programa que aconteceu no dia seguinte ao lançamento da música “Music Session #53”. No vídeo que circula nas redes sociais, Piqué está sentado no braço de um dos sofás do estúdio da Kings League, pede a atenção de todos os convidados e participantes do programa e, diante do filho, “goza” com Shakira e coloca a tocar no telemóvel a música da artista. Depois, terá dito: “Aturei isto, todos os dias, durante 14 ou 15 anos.”

No Youtube está disponível o programa completo do episódio da Kings League, que aconteceu no dia seguinte ao lançamento da música de Shakira. Já decorria uma hora e 36 minutos de programa quando Piqué falou sobre a saída do Barcelona, da vez em que chegou ao centro de treinos numa bicicleta elétrica e da relação que tinha com “Busi”. “Busi” é Sérgio Busquets, amigo de infância de Gerard Piqué, parceiro na seleção espanhola e antigo companheiro de equipa no Barcelona.

Quando assistimos ao programa, percebemos que o vídeo que estamos a analisar neste artigo foi manipulado. Piqué não passou a música de Shakira e, quando disse “aturei isto, todos os dias, durante 14 ou 15 anos”, não se estava a referir à cantora mas, sim, a Sérgio Busquets, com quem jogou quase 15 anos futebol.

É por isso falso que Piqué tenha dito que “aturou” Shakira “durante 14 ou 15 anos”. O antigo jogador de futebol fez estas declarações, mas referia-se a Sérgio Busquets. Além disso, Shakira e Piqué conheceram-se nas gravações do videoclipe de “Waka Waka (This Time for Africa)”, que se tornou o “hino” do Mundial de 2010. O casal esteve junto 12 anos e não 14 ou 15, como sugere a publicação.

O vídeo que circula com uma montagem do antigo jogador a passar um excerto da música de Shakira foi manipulado. O Instagram já o classificou como “adulterado”.

Conclusão

Gerard Piqué disse “aturei isto todos os dias durante 14 ou 15 anos”, mas não se estava a referir a Shakira. O vídeo foi manipulado. O próprio Instagram classificou o conteúdo como “adulterado”. Piqué não só não passou a mais recente música de Shakira no programa “Kings League”, como estava a falar de Sérgio Busquets com quem jogou quase 15 temporadas no clube catalão. Além disso, Shakira e Piqué estiveram juntos durante 12 anos — conheceram-se em 2010 e anunciaram a separação no verão passado, em 2022.

