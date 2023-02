Nas redes sociais circula uma publicação que alega que um responsável do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças (CDC) dos EUA afirma que as vacinas contra a Covid-19 provocam doenças debilitantes.

Estas publicações mostram uma imagem retirada de um vídeo no qual aparecem responsáveis do CDC e também da Food and Drugs Administration (FDA), o regulador do medicamento norte americano.

A imagem é partilhada por um auto-intitulado comentador político brasileiro que, no entanto, tem a conta de Twitter suspensa. No Instagram, há várias publicações do mesmo autor a questionar a eficácia das vacinas contra a Covid-19. No entanto, já não aparece aquela que está na base destas publicações.

Através de uma pesquisa na internet, é possível perceber que a imagem que circula nas redes sociais foi retirada de um vídeo, publicado no YouTube, de uma reunião de mais de nove horas do Comité de Aconselhamento de Vacinas e Produtos Biológicos Relacionados, que decorreu a 26 de janeiro de 2023.

Na legenda pode ler-se que se tratou de uma reunião deste comité promovida pela FDA para avaliar se, e como, a composição da vacinação primária contra a Covid-19 deverá ser alterada, tendo em conta as vacinas atualmente existentes, e se é necessário ajustar as doses de reforço daqui em diante. Além de peritos independentes do Comité, participaram na reunião representantes do CDC e do Instituto Nacional de Saúde.

A frase que é destacada nas publicações é dita ao fim de quase sete horas de reunião por Tom Shimabukuro, diretor da Unidade de Segurança das Vacinas Covid-19 do CDC. Ele foi questionado sobre a segurança das vacinas. Na resposta, Shimabukuro explicou que existem várias formas de avaliar os efeitos secundários das vacinas e que todas as pessoas os podem reportar de forma espontânea. No entanto, é necessário depois estudar se efetivamente a causa desses efeitos foi a vacina. De seguida surge, então, a frase que está a ser citada: “Quanto a relatos de doenças debilitantes, temos conhecimento de relatos de doenças de longo prazo por parte de pessoas que têm um conjunto variável de causas. No entanto, ainda não são conhecidas as causas para esses sintomas“.

Tom Shimabukuro mencionou ainda um estudo que identificou algum risco de AVC isquémico em pessoas com 65 anos ou mais que receberam a vacina atualizada para a variante Ómicron. Acrescentou, também, que não há certezas quanto ao grau de risco, uma vez que ainda são necessários mais estudos e investigações.

Neste vídeo é ainda possível ouvir o mesmo responsável dizer que o CDC continua a recomendar que sejam vacinadas todas as pessoas elegíveis para as doses de reforço com as vacinas mais recentes contra a Covid-19. Ele admite que há sinais estatísticos que estão a ser estudados, mas não há evidências suficientes para concluir que existe algum problema de segurança.

Conclusão

A frase que é citada nas publicações foi retirada do contexto. O responsável do CDC fala em “doenças debilitantes”, não para assumir que as vacinas causam estas doenças, mas para explicar que ainda são necessários estudos e investigações para avaliar o grau de risco. Além disso, o responsável por esta publicação apagou este post em particular do Instagram e tem a conta de Twitter suspensa.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é: