Um vídeo, gravado a partir de um barco, e que circula na rede social Facebook, mostra uma fissura no tabuleiro de uma ponte. As imagens tiveram origem na rede social TikTok e estão a ser apresentadas como sendo da ponte Vasco da Gama, em Lisboa. “Ponte Vasco da Gama! Será normal?”, escreve um utilizador. Mas haverá motivos de preocupação para os milhares de automobilistas que atravessam com frequência o rio Tejo através daquela ponte, inaugurada há 25 anos?

Numa primeira análise às imagens, são evidentes as diferenças entre a ponte que aparece no vídeo e a Ponte Vasco da Gama. No vídeo, é percetível que atrás da estrutura, aparentemente rachada, surge uma cordilheira montanhosa. Ora, se estivermos de frente para a ponte Vasco da Gama, quer no sentido Sul-Norte, quer no sentido inverso, o que se vê é o estuário do Tejo, e zonas relativamente planas.

Uma outra diferença está na própria estrutura. Embora os pilares sejam muito semelhantes aos da ponte portuguesa (com duas vigas a compor cada um), nas imagens da ponte que estão a ser partilhadas no Facebook os candeeiros são diferentes: são mais pequenos do que os da ponte Vasco da Gama e estão mais espaçados.

Antes de surgir em Portugal, associado à ponte Vasco da Gama, o vídeo circulou em várias redes sociais brasileiras, que associaram as imagens à Terceira Ponte, que liga as cidades de Vitória e Vila Velha, no estado brasileiro do Espírito Santo. “[A ponte está] prestes a cair, e [pode] causar um acidente de grandes dimensões”, escrevia um utilizador do Facebook.

No entanto, as imagens são, na verdade, de uma outra ponte: a ponte Presidente Costa e Silva, no estado vizinho do Rio de Janeiro e que atravessa toda a baía de Guanabara, junto à cidade de Niterói. As imagens terão sido captadas há quase 10 anos, em 2014 e desde aí têm vindo a ser associadas a pontes um pouco por todo o mundo.

Ao contrário do que se possa pensar, a fenda que se vê nas imagens não é fissura que coloque em causa a estrutura da ponte ou a segurança dos automobilistas. Segundo explicou a entidade concessionária da ponte, a CCR Ponte, ao site brasileiro de verificação de facto Lupa, a “abertura é necessária e consiste em uma separação física entre as duas partes de uma estrutura, para que estas possam se movimentar sem transmitir esforços entre si”. Há aberturas como esta a cada 400 metros de ponte, que tem mais de 13 quilómetros de extensão.

Conclusão

O vídeo, originalmente publicado no TikTok e que chegou ao Facebook, não mostra uma fenda na Ponte Vasco da Gama, em Lisboa. As imagens têm quase dez anos, são de uma ponte no Rio de Janeiro e a fenda em causa é, na verdade, uma abertura deliberada na estrutura e que é necessária para o funcionamento da ponte.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é: