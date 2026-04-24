Enquanto dormia…
… O Observador contava o último capítulo da novela “Lei Laboral”. A UGT chumbou e desafiou o Governo. A ministra do Trabalho ouviu e virou o jogo: a central sindical tem agora 15 dias para propor alternativas. Deixar passar o 25 de Abril e o 1.º de Maio antes do último ’round’ foi a decisão do Executivo de Luís Montenegro ao ‘não’ da UGT ao pacote laboral. A esperança num acordo é escassa, mas ninguém quer partir a corda.
Noutra frente, o Governo não esconde ter pressa em vender a TAP. O Executivo acredita que o “valor estratégico” da TAP não foi afetado pela guerra ou pela subida do preço do jet. Mas se houver uma crise na aviação, isso pode mudar. Há urgência em fechar a operação. Com o envio dos convites para a entrega de ofertas vinculativas, o relógio recomeça a contar. Os concorrentes (Air France-KLM e Lufthansa) têm agora 90 dias para formular a oferta.
Destaque também para a entrevista ao Observador de Pedro Vaz, deputado socialista, amigo e aliado dos dois homens que marcaram a semana do PS. No programa Vichyssoise, o homem que Pedro Nuno Santos escolheu para a organização do partido quando foi líder socialista, lamenta a forma como tudo se processou em público e aponta o dedo a Pedro Nuno. “Se o Pedro fez essa declaração [sobre taticistas] a pensar no Duarte, acho que não esteve bem. Foi injusto.”
Entretanto, José Luís Carneiro veio dizer estar convicto de que será primeiro-ministro e que não tem qualquer opositor interno. Em entrevista à Agência Lusa, o líder socialista admitiu ter apenas “divergências pontuais” com Duarte Cordeiro e jurou ter recebido Pedro Nuno Santos de “braços abertos”. O futuro dirá se tem ou não razão.
Para já, o líder socialista terá de encontrar um novo candidato a Provedor de Justiça: num artigo de opinião publicado no Expresso, Tiago Antunes, ex-secretário de Estado e nome chumbado no Parlamento, assumiu estar indisponível para ir de novos a votos e queixou-se de ter sido vítima de um “cancelamento”.
Também em entrevista ao Observador, Gonçalo Matias, ministro da Reforma do Estado, responde às críticas do Tribunal de Contas, garante não existir qualquer conflito institucional com a presidente daquele órgão, Filipa Urbano Calvão, e admite baixar o valor de 10 milhões de euros para a dispensa de visto prévio em contratos públicos.
No plano internacional, destaque para os últimos desenvolvimentos no Estreito de Ormuz: as tropas dos EUA estarão a desenvolver um plano militar para atacar alvos iranianos naquela região caso o cessar-fogo não seja respeitado, avança a CNN, que cita fontes iranianas.
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