A rainha que zela pelo lugar no trono ou a princesa que aspira a roubar-lhe o cetro? Uma hora de conversa talvez não chegue para apurar todas as contas e decidir quem ganhou mais com o espectáculo, mas uma coisa é certa: Madonna saiu de Coachella com roupa a menos — e pelo menos até ao envio desta newsletter ainda se desconhecia o paradeiro do look com que se apresentou em palco. A poucos meses de regressar aos álbuns, foi uma das grandes surpresas do festival californiano no passado fim de semana, juntando-se a Sabrina Carpenter. Ao vivo, e mostrando como o visual que vestiu há 20 anos ainda lhe serve, recolocou no mapa uma criação que marcou a primeira década dos anos 2000.