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A rainha que zela pelo lugar no trono ou a princesa que aspira a roubar-lhe o cetro? Uma hora de conversa talvez não chegue para apurar todas as contas e decidir quem ganhou mais com o espectáculo, mas uma coisa é certa: Madonna saiu de Coachella com roupa a menos — e pelo menos até ao envio desta newsletter ainda se desconhecia o paradeiro do look com que se apresentou em palco. A poucos meses de regressar aos álbuns, foi uma das grandes surpresas do festival californiano no passado fim de semana, juntando-se a Sabrina Carpenter. Ao vivo, e mostrando como o visual que vestiu há 20 anos ainda lhe serve, recolocou no mapa uma criação que marcou a primeira década dos anos 2000.
Durante o seu consulado na Gucci, até 2014, Frida Giannini teve a difícil missão de suceder a Tom Ford e ao chique extra sensual que o designer imprimira à marca italiana. Os tempos pediam silhuetas influenciadas pelo som de LCD Soundsystem, The Strokes, e Yeah Yeah Yeahs e pelas it girls Kate Moss e Alexa Chung. Por outras palavras, se o estilo rocker, emo, hipster e glam tivessem tido um filho ele ter-se-ia chamado “indie sleaze”. Uma das peças que exprimiu a toada foi o “biker Madonna”, o blusão de pele que Giannini criou para a digressão da cantora norte-americana, em 2006, e que pouco tempo depois se associaria à imagem de marca de futebolistas como Cristiano Ronaldo. As modas que se seguiram arrumaram a tendência anterior mas, como de costume, é uma questão de saber esperar até as ver sair de novo do baú.
Frida também cultivou o poder do monograma daquela casa de moda. Se os logótipos gozam de franco sucesso nas ruas, não serão a escolha ideal para uma primeira-dama. Esta semana, em Madrid, na primeira deslocação oficial do Presidente da República ao estrangeiro, Margarida Maldonado Freitas marcou a presença com sobriedade em tons pastel, reforçando a sintonia com Letizia e com o país vizinho, em mais um passo num longo trajeto de filigrana diplomática.
Até para a semana.
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Para fazer
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Espetáculos
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Intérpretes da Palestina, do Líbano e do Egito juntam-se a 50 elementos da comunidade local, coreografados por Éric Minh Cuong Castaing. É já neste sábado, no Porto, no fim do Festival Dias da Dança.
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Super Bock Super Rock
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É o regresso da cantora ao nosso país depois de duas datas em 2024. Atuação integra o novo formato do festival Super Bock Super Rock, sendo uma produção da Live Nation Portugal.
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Cinema
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O filme biográfico "Michael", "A Mulher Mais Rica do Mundo", o documentário "My Way-A História de uma Canção", e "Projecto Global". de Ivo M. Ferreira, são as escolhas desta semana de Eurico de Barros
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Exposições
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No Museu de Faro, uma "pequena grande exposição", um processo de revisitação e valorização de um enquadramento historiográfico que há tanto tempo é merecido.
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Cinema
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O CineCarochas abre a 21 de maio com um ciclo de cinema português com sessões para miúdos e graúdos assim como colóquios e oficinas dedicados à sétima arte.
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Humor
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As primeiras atuações, a série "sobre nada" que lhe deu fama, a caminhada até ao Olimpo do humor e as polémicas. Recordamos a história de Jerry Seinfeld, que se estreia em Portugal a 1 de novembro.
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Ópera
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A ópera regressa a um palco português (no CCB), mais de 30 anos depois. Encenador e maestro apresentam a encenação, construída a partir da "polémica e da monumentalidade" de Richard Wagner.
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Cinema
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Em entrevista, o realizador revela detalhes da rodagem, confessa que queria filmar este período "desde a infância" e diz que recusa cinema "didático": "Com fantoches vemos as cordas e acaba o cinema".
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Cinema
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Ivo M. Ferreira assina "Projecto Global", um filme sobre as FP-25, a organização armada de extrema-esquerda que aterrorizou Portugal entre 1980 e 1987. Eurico de Barros dá-lhe uma estrela.
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Para ouvir
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Moda
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Do sexo ao serviço comunitário de Naomi Campbell, dos tecidos funcionais aos uniformes que surgem de forma espontânea, da obrigação à inovação. Como é a roupa para trabalhar?
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Rádio Observador
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Margarida Maldonado Freitas ao lado de Letizia voltou a pôr as primeiras-damas no radar. Que influencia têm estas mulheres e como mudou este papel ao longo do tempo, entre escrutínio e imagem pública?
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Cultura
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Estreias em Portugal, “biopics” nos cinemas e concertos nos palcos da moda: entre a idade, as polémicas e o mercado, qual o lugar dos que mudaram a pop no meio das estrelas do momento?
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Rádio Observador
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Não nasceu destinada a ser rainha, mas viveu o mais longo reinado da história do Reino Unido e faria hoje 100 anos. Isabel II transformou a monarquia e teve de se reinventar. Que marcas deixou?
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Para ler
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Livros
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Tem Saramago como "único mentor literário e espiritual" e o seu nome desperta tanto amores quanto ódios no país vizinho desde que publicou "A Península das Casas Vazias". Entrevistámo-lo.
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Livros
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A história que Laura Spinney desenrola em "Proto" nasceu nas planícies do que é hoje a Ucrânia e as suas evoluções têm vindo a ser iluminadas por avanços na arqueologia e na sequenciação genética.
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Crítica de Livros
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É a primeira coletânea de estudos desde "António Ferro 120 anos", sobre a vida e a obra de um homem singular e complexo. É um passo em frente para uma necessária abordagem crítica.
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Livros
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Do livro de Sophie Gilbert aos protagonistas da "manosfera"; de anos 90 com mulheres contra mulheres ao grotesco apresentado como normal — ensaio crítico de Ana Bárbara Pedrosa.
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Para comer
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Restaurantes
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Sem renovação de contrato, India Gate despede-se em julho da Baixa de Lisboa. É em Santos, agora com mais espaço e esplanada, que arranca a nova fase, para bater a fasquia das 300 chamuças por dia.
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Para saber
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Casas Reais
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Depois dos Corações de Viana na tomada de posse, a mulher do Presidente voltou a apostar na filigrana em Madrid. Ao 2.º dia de visita oficial, esteve em sintonia com Letizia, de vestido midi verde.
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Joias
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Foram oferecidos a D. Maria II em 1852 e ainda hoje inspiram a arte da filigrana. Carregados de simbolismo feminino e estatuto, foram utilizados pela mulher de Seguro na visita oficial a Madrid.
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Moda
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No Palácio de Belém, as duas primeiras-damas surgiram ambas de fato branco com blazer e calças de corte reto. Um padrão de sintonia visual que Janja já tinha repetido na Coreia do Sul em fevereiro.
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Cinema Português
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Em causa está o filme "Cartas Telepáticas", de Edgar Pêra, que foi criado com recurso a inteligência artificial. Academia rebate que "a apreciação das obras deve centrar-se no seu valor artístico".
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Festival Eurovisão da Canção
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Massive Attack, IDLES, Kneecap e mais de 330 portugueses estão entre os signatários de No Music for Genocide, contra a instrumentalização da arte e da música pelo "apartheid" de Israel na Palestina.
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Humor
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Do "vício" da gratuitidade à falta de palcos e humoristas locais. O stand-up é cada vez mais popular em todo o país, mas há desafios. Fomos tentar perceber quais e quem os tenta contornar.
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Cinema
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A longa-metragem de Alberto Vázquez, co-produção luso-espanhola, venceu a 9.ª edição dos prémios, que distinguiram igualmente “Cão Sozinho”, de Marta Reis Andrade, e “Paulinha”, de Ana Marta Mendes.
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Madonna
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Visual com 20 anos que Madonna usou ao lado de Sabrina foi visto pela última vez num carrinho de golfe depois do concerto. Polícia acredita que não tenha sido roubado intencionalmente.
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Moda
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Testemunha do estilo "indie sleaze", o blusão que Frida Giannini desenhou para a Gucci marcou uma era, foi preferido de Ronaldo, e resgatado (e agora perdido) por Madonna.
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Lifestyle
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Jornalista, historiadora e guia turística, a belga divide o tempo entre Ghent e Lisboa, onde vive entre as casas dos amigos. É num apartamento no último andar da Villa Sousa que recebe o Observador.
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Celebridades
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Próximas ao projeto "O anjo de Javi", as irmãs doaram 240 mil euros para trazer desde os EUA até Espanha o tratamento para NEDAMSS. Com 8 anos, Javi sofre da doença do desenvolvimento neuronal.
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Um objeto
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