A chantagem sobre os cereais é um dos poucos caminhos que ainda restam à Rússia para obter concessões do Ocidente. E representa um risco importante.

Na próxima semana, o Ministro Lavrov irá reunir-se com António Guterres para prolongar o acordo sobre as exportações de cereais que foi negociado no início da guerra, mas as negociações serão provavelmente difíceis.

Contrariamente à vitória rápida que antecipara, a Rússia enfrenta agora um conflito sem fim à vista. Acresce a isto que a influência que a Rússia esperava exercer através da dependência energética da Europa acabou por falhar, devido à combinação de uma política europeia de substituição de importações de gás e produtos petrolíferos, de aceleração da incorporação de renováveis no mix energético e na redução do consumo energético das famílias e das empresas (-18% nos oito meses até março de 2023, face ao mesmo período do ano anterior).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.