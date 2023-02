1 Foi no final da semana passada, 27-28 de Janeiro, que teve lugar na Madeira a primeira edição (previsivelmente vai ser anual) das Conferências do Atlântico. O tema geral foi “Winston Churchill, Madeira, and the Euro-Atlantic Alliance. Celebrating the 650th Anniversary of the Anglo-Portuguese Alliance”.

Não creio que o evento tenha tido significativa (se é que teve alguma) cobertura mediática no Continente. Mas também creio que a ausência de cobertura mediática é inteiramente justificada. A Conferência do Atlântico não foi sobre tribalismos rivais — que actualmente ocupam o tédio dos nossos chamados debates, comentários e noticiários quotidianos (receio ter de confessar que já basicamente só leio os títulos, sendo que raramente vejo televisão).

2 A Conferência do Atlântico na Madeira foi sobre ideias e valores fundamentais do Ocidente — um tema que não parece merecer particular atenção entre nós.

Do estrito ponto de vista mediático e/ou das redes sociais, a Conferência do Atlântico foi um verdadeiro mistério. Mais de 200 pessoas participaram entusiasticamente nos dois dias da Conferência (uma tarde de sexta-feira e uma manhã de sábado). Mas não houve um único aproveitamento partidário, um único insulto, uma única manifestação de ódio tribal.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.