Enquanto o PS aprovava a fraude anedótica das alterações ao OE propostas pelo Livre, PSD, BE e PCP partilhavam a impotência perante o poder do PS. Mais precisamente viam como à esquerda o Governo não se limita a esmagar a oposição, inventa-a. E como à direita impõe regras de um jogo viciado.

Comecemos pela esquerda. Para insuflar Rui Tavares, o PS prestou-se a uma farsa na discussão deste Orçamento do Estado: impavidamente os socialistas aprovaram medidas que já existiam – caso do conforto térmico e do IVA dos produtos de higiene menstrual – deixando que Rui Tavares as apresentasse como pioneiras e suas. Esta ficção política deixou o BE e o PCP a nadar em seco. Os parceiros da geringonça, sobretudo o BE, foram descartados e não sabem o que fazer consigo mesmos.

