Entre as razões erradas que podem levar alguém a tornar-se cristão, assusta-me a da beleza. Há pessoas que dizem ter encontrado Cristo porque ganharam olhos para a beleza do cristianismo. Não quero soar irresponsável (esperem, talvez soar irresponsável seja precisamente o melhor que posso fazer neste texto) mas diria que só alguém que não durará muito tempo como cristão pode encontrar beleza no cristianismo. O meu argumento é este: o que não falta à fé cristã é o feio—há feiura para dar e vender.

Estamos na Páscoa e recordamos a cena central do drama de Cristo na cruz—uma imagem feíssima, admitamos. Dois mil anos de representações podem ter suavizado o horror da crucificação de Jesus em quadros que nos impressionam mas, se formos sinceros, o espectáculo do Gólgota continua a ser medonho. Encontrar beleza num momento de implacável pena de morte no médio oriente de há dois milénios não é um critério que tenhamos como propriamente saudável.

Quem defende o cristianismo a partir da sua suposta beleza tende a encontrar nos outros insensibilidade estética. Recordo que aqui há uns anos, um dos meus escritores preferidos, o Alexandre Soares Silva (provavelmente o meu escritor preferido de língua portuguesa vivo), defendeu que zombar de Jesus na cruz só seria possível a alguém com mau gosto. Foi a única vez que me lembro de não concordar com o meu herói Alexandre. Claro que reconheço que rir de alguém a sofrer é, no mínimo, vil. Mas não estou certo de que a vileza de alguma coisa lhe impute necessariamente mau gosto.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.