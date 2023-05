Morte assistida confirmada. Legalizá-la também “é cumprir Abril” declarou na Assembleia da República a deputada socialista Isabel Moreira. Quantas vezes nos últimos anos os propósitos mais excêntricos foram justificados por esta invocação de uma fé laica: “Cumprir Abril”?

O que quererá dizer exactamente “Cumprir Abril”? Será cumprir uma rota previa e superiormente traçada como acontecia no marxismo científico em que a sociedade socialista futura era uma certeza tão incontornável quanto os átomos? Ou uma espécie de destino-fado a que, tal como acontecia com as personagens dos mitos, não conseguiremos escapar? Ou ambas as coisas?

Em primeiro lugar, o óbvio: o golpe de estado de Abril de 1974 não é para aqui visto nem chamado. Em 1974, caso então existisse eutanásia, esta seria mais um crime do Estado Novo que, incapaz de assegurar cuidados de saúde e condições dignas de vida à população, usaria a eutanásia para esconder esses falhanços. (Que exemplos patetas e patéticos não fariam com esta temática os autores dessa sequência mirabolante de Não Podias! em que, mais que celebrar a democracia, a comissão das celebrações do 25 de Abril pretende salvar a imagem dos governantes de hoje através da invenção do passado.)

