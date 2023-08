Pode o comum cidadão português-continental – ávido sempre de expandir a sua esfera de conhecimentos do mundo – ora julgar que o acontecimento azórico mais digno de efabulação ocorrido no último quarto de século foi o do achamento de uns míseros pacotes de cocaína pronta a servir junto à costa. Estão errados. Isto é porque não estarão ainda cientes dos prodígios de flutuação, no último triênio, do embrulho devidamente jurado, assinado a caneta e colocado sob o beneplácito do Vice-Presidente Representativo da República para os Açores. Tal constituiu a tríplice aliança catrineta para a governação desta mesma Região. Ajuntam-se-lhe as trouxas adjacentes que, igualmente de papel assinado e carimbado pelo real Representante da República, fazendo-se de tão rogados, contribuem para a sustentação da mesma coligação governativa. Muito ajudam.

A coligação açoriana é, portanto, constituída pelo PPD/PSD e pelos nobres CDS e PPM, que nos Açores existem. Nos Açores não são permitidos partidos regionais. O cálice desta nova aliança, porém, jamais se manteria sem as indispensáveis ampola e cibório dourado, nomeadamente as forças únicas, ímpares, singulares do Chega e da IL. Estes últimos são os que já rasgaram os acordos de coligação e inumeráveis vestes, no entanto sempre se louvando e sempre levando a dita nau, que dizem amaldiçoar, a mais um bom porto de um orçamento anual. Também na situação açoriana se encontra um elfo perdido, qual Sexta-feira de um Crusoe, que, cuspido fora da barca do Chega, afincou-se neste hemiciclo ilhéu, renegando, na cópia, o acordo, que era do Chega, e tanto contribuindo para a sustentação da situação como para algum alívio trágico-cómico-marítimo. Essencial para a sobrevivência política, em primeiro lugar, de si mesmo…

Assistindo a tudo isto, sem qualquer acordo que possa imprimir para depois rasgar, encontra-se o restante deputado único, o do PAN – tanto que a sua consciência ambientalmente limpa não lhe permitiria rasgar sem reciclar, muito menos contribuir para a extinção de tão raras espécies endémico-políticas.

Mas o que é que isto tem a haver com o Portugal principal? Não foi já vista a chamada Geringonça? Todas as forças para além do bem já haviam se unido para impedir o esquecido vencedor de outras eleições, Passos Coelho, de continuar cumprindo o seu retrógrado sentido de dever que o designava a fazer deste país um país sério e sustentável.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Verifica-se uma certa justiça patética quando notamos que um dos principais inseminadores para a edificação da Geringonça – hoje presidente honorável do Partido S – veio precisamente de uma solução governativa açoriana em que, tendo ganho as eleições, porém, sem maioria de deputados na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, encontrou-se durante a primeira de muitas legislaturas, precisamente sustentado por um partido à sua direita. Porque, então, a jovem tradição democrática ditava que quem ganhasse as eleições governaria. Mesmo que mais tarde fosse forçado a eleições antecipadas, qual Cavaco pré maiorias absolutas.

É claro que esta tradição viria a ser melhorada pelo, então, jovem turco António Costa. (Jovem turco enquanto expressão nada nem tão pouco racista, compreenda-se.) Perante tal, seria de esperar que o nosso habituado Primeiro-ministro tivesse exultado por o seu afoito exemplo ter sido seguido por uma longínqua legião de uma região autónoma de Portugal. É certo que o seu quase congénere nos Açores não ficou especialmente satisfeito por ter ficado apenas com a vitória honorífica das eleições, sendo-lhe subtraído o sacrifício de governar. Mas o nosso primeiro de todos os demais deveria estar institucionalmente muito acima de quais torpes tricas e partidas que o partidarismo traz… Queremos acreditar que sim.

O lastimoso é que os factos argumentam – e não é qualquer ficção baseada em factos reais – que houve um crescimento na modéstia das atribuições de verbas, quer para uma, quer para outra das regiões autónomas. Que não assim tão autónomas. Não convém. Um atraso nos correios da república para os rebeldes Açores de, precisamente, a caminho de três anos relativamente a fundos europeus. Diz-se que é uma espécie de asfixia, só que não é a falta de ar puro o problema por lá… O problema é mais quando delineiam um programa de apoios específicos à Lavoura e esquecem-se dos Açores, onde a Lavoura é fulcral. Dever-se-á o tratamento distanciado ao facto de estarmos menos perto da Ucrânia? Nos Açores sempre pagamos o custo da distância e os efeitos das dissensões também nos chegam com um custo adicional. Venham elas do Mar Negro ou venham da Ocidental Praia Lusitana. Sejam das agressões de Putin, sejam das de outros.