Ele deixa as roupas sujas no chão.

Ah, mas homem é assim mesmo!

Ele não sabe nem o nome da professora do filho.

Ah, mas homem é assim mesmo!

Ele bebe demais, mesmo que esteja dirigindo.

Ah, mas homem é assim mesmo!

Ele é ciumento e possessivo.

Ah, mas homem é assim mesmo!

Ele nem joga no lixo as comidas que sobram no prato.

Ah, mas homem é assim mesmo!

Ele não para de criticar quando eu estou dirigindo.

Ah, mas homem é assim mesmo!

Ele trai a mulher.

Ah, mas homem é assim mesmo!

Ele reprime a sexualidade da filha.

Ah, mas homem é assim mesmo!

Ele fica agressivo quando o time dele perde.

Ah, mas homem é assim mesmo!

Ele não sabe como se usa a máquina de lavar de casa.

Ah, mas homem é assim mesmo!

Ele trata as colegas de equipe como secretárias.

Ah, mas homem é assim mesmo!

Ele nunca liga para os pais dele.

Ah, mas homem é assim mesmo!

Ele tem orgulho de dizer que não sabe fritar um ovo.

Ah, mas homem é assim mesmo!

Ele não faz ideia de quando se trocam os lençóis da casa.

Ah, mas homem é assim mesmo!

Ele ri de piadas homofóbicas.

Ah, mas homem é assim mesmo!

Ele ri de comentários sexistas.

Ah, mas homem é assim mesmo!

Ele fica resfriado e diz que não consegue nem levantar do sofá.

Ah, mas homem é assim mesmo!

Ele nunca limpou um banheiro na vida.

Ah, mas homem é assim mesmo.

Ele se acha heroico quando coloca as crianças para dormir.

Ah, mas homem é assim mesmo.

Ele interrompe todas as colegas de equipe quando estão falando.

Ah, mas homem é assim mesmo.

Ele grita com os filhos, perde a paciência.

Ah, mas homem é assim mesmo.

Ele fica de mau humor quando dorme pouco.

Ah, mas homem é assim mesmo.

Até quando?