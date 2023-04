Um dos truques mais tentadores na política consiste em lançar anúncios de apoios ou promessas de reforços orçamentais pelas várias áreas sectoriais. Chega a ser irresistível: como ninguém gosta de ouvir falar em cortes, os governantes desdobram-se a anunciar mais dinheiro a cada vez mais gente, para depois difundir notícias sobre essas iniciativas e gerar uma percepção positiva sobre o seu desempenho. E, se for preciso, depois cortam mesmo o orçamento a eito. Muitas vezes, a diferença entre o que se diz e o que se faz parece um abismo, pelo que importa escrutinar e procurar respostas à pergunta: afinal, os anúncios passaram a realidade?

Na análise de medidas políticas, uma abordagem para responder a esta pergunta está na distinção entre o dinheiro prometido (a dotação inicial) e o dinheiro efectivamente utilizado (o montante executado). O raciocínio é simples: se o governo anunciar uma medida de apoios que custa 50 milhões de euros, mas executar apenas 10 milhões de euros, importa perceber porque guardou o dinheiro no cofre. E, quando esse desalinhamento é surpreendentemente enorme, torna-se legítimo concluir que houve uma deliberada manipulação dos valores para fins de marketing político.

Aqui vai um exemplo. Se olharmos para as dotações iniciais para bolsas de estudo no ensino superior (acção social directa), constatamos que, entre 2015 e 2021, mais do que duplicou: entre 119 milhões de euros (2015) e 243 milhões de euros (2021), o aumento foi de +104%. Aliás, a partir de 2018, o reforço orçamental subiu em flecha: de 2018 (143 milhões de euros) para 2021 (243 milhões de euros) observou-se um aumento de 100 milhões de euros na dotação inicial, atingindo valores nunca antes alcançados, e que tanto orgulharam o então ministro Manuel Heitor — que salientou o carácter “inédito” do reforço da acção social naquele que qualificou de “melhor orçamento” dos últimos anos. Mas será que é mesmo assim?

