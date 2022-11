Há uns anos, a Comissão Europeia emendou um texto nas vésperas de ser publicado. Onde estava crescimento passava a estar crescimento e emprego. Tudo o resto no documento ficava igual. Ontem, fez mais ou menos a mesma coisa. A Comissão, e sobretudo quem interpretou o que a Comissão ontem publicou, declarou o fim da austeridade e da redução abrupta dos défices anunciando que, se a proposta for aprovada pelos governos, de futuro haverá uma arquitectura da governação da zona euro mais transparente, simples e integrada. O que muda, alguma coisa. O que não muda, tudo. A começar pelo mercado. Em vez de austeridade, leia-se então flexibilidade e controlo orçamental.

A proposta da Comissão Europeia, que agora os ministros das Finanças hão-de discutir e os governos depois aprovar, ou não, traz de facto algumas novidades. Em vez de objectivos gerais e iguais para todos, planos definidos Estado a Estado para a redução do déficit, e objectivos menos rápidos. Importa mais o sentido do que a velocidade da redução do déficit e da despesa excessiva. Mas os limites inscritos no Tratado mantêm-se. Além disso, a par de maior apropriação pelos Estados membros dos planos nacionais, também haverá mais obrigações claras em matéria de reformas e de fiscalização dos desequilíbrios orçamentais.

Dizer que nada mudará, se a proposta da Comissão Europeia, ou uma semelhante, for aprovada é injusto e errado. Há aqui várias alterações. Dizer que a austeridade acabou, é spin. Propaganda, diríamos em Portugal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.