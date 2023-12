Foi avistado em transportes públicos um cartaz inocente que festeja os setenta e cinco anos de uma declaração sobre direitos humanos com a legenda “A Declaração mais bonita que já te fizeram.” É provável que o público, apesar do cartaz, continue a preferir as declarações a que está mais habituado: não vibrará com frases como “todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão” mas com frases como “eu Artur sinto tipo não sei.” Isto levanta um problema interessante, que é o de certas declarações perfeitamente gramaticais serem recebidas com um fastio que nenhuma comemoração consegue corrigir; e outras, mais mal expressas, causarem sempre comoção.

O cartaz mostra não obstante sagacidade. Existem semelhanças entre o que gostamos de ouvir sobre a espécie humana e o que gostamos de ouvir sobre nós próprios, e por isso semelhanças entre declarações de amor e declarações de direitos. Em ambos os casos evita-se dar conta real das desvantagens e dos problemas das vidas sob os arranjos propostos; e apresenta-se o que se declara à melhor luz possível. É humano, ou demasiado. Conseguiremos apesar disso avaliar declarações sem usar como critério a opinião lisonjeira que exprimem sobre os destinatários?

Devemos neste caso seguir o conselho que o poeta deu às virgens: “Pensai primeiro na mobília.” Um princípio razoável seria utilizar como teste uma série de perguntas simples sobre a vida que os diversos arranjos políticos encorajam, e sobre o quadro de acções e pensamentos sublunares que celebram. Como é que em cada um se propõe lidar com as coisas que as pessoas fazem de propósito? E com aquilo que fazem sem querer? E com aquilo que pode acontecer às pessoas? E com as pessoas que causam coisas que não querem causar?

