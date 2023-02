A partir de certa idade, estamos particularmente bem colocados para compreender o sofrimento humano. Qualquer um de nós poderia escrever um livro intitulado “História das Minhas Calamidades”, mesmo que as calamidades em questão não sejam tão radicais como as do autor da obra original. Essa nossa experiência particular do sofrimento, que obviamente varia, na forma e na matéria, de indivíduo para indivíduo, permite-nos, de uma certa maneira, sentir de dentro o sofrimento dos outros. Schopenhauer elevou essa percepção a uma dimensão metafísica que é central na sua filosofia.

Há o sofrimento que faz, de modo inevitável, parte da nossa própria existência. Aquele que vem da experiência do desamor, por exemplo, da dor dos que nos são próximos ou da aproximação da morte, particularmente da morte dolorosa. E há o sofrimento excepcional provocado pelas grandes catástrofes. A guerra provocada pela invasão russa da Ucrânia e o recente terramoto na Turquia e na Síria são um bom exemplo desse sofrimento em escala gigantesca. As televisões confrontam-nos com imagens de destruição e dor e com as de humanos que fazem tudo o que podem para salvar outros humanos. Podíamos ser nós, se tivéssemos tido a pouca sorte de estar ali, naquele momento. Qualquer um pensa isto, sem quase se dar conta que o pensa.

Este primeiro pensamento é idêntico nos casos da guerra e do terramoto. Os pensamentos que vêm a seguir são, no entanto, diferentes. No caso do terramoto, esse pensamento é quase o primeiro e o último. Pode repetir-se, pode ser mais ou menos intenso, mas não muda na substância. No caso da guerra, a situação é diversa. É diversa porque supomos uma intenção humana que está por detrás desse sofrimento. E a suposição dessa intenção traz consigo novos pensamentos que, por sua vez, arrastam outros. E nesse processo vamos fazendo juízos sobre as coisas, escolhendo valores, e cada nova visão do sofrimento vem mais tingida de juízos e valores.

É verdade que, em tempos passados, os grandes desastres naturais faziam-nos igualmente pensar em Deus e nos pecados dos homens. Mas, hoje em dia, é uma solução rara e, de resto, não terá sido nunca coisa idêntica ao que se passa com os pensamentos suscitados pela guerra. Há, no entanto, em muitos discursos contemporâneos sobre catástrofes naturais, uma repescagem desse tal esquema antigo sob a forma da atribuição de uma culpa às acções humanas que estarão na origem das alterações climáticas e, por aí, das catástrofes naturais. Como se procurava dantes inocentar Deus do sofrimento humano, procura-se agora inocentar a natureza, designando-nos a nós mesmos como culpados. E as ciências substituem a teologia. Não é, mais uma vez, a mesma coisa que se passa com a guerra. Na guerra, a suposição de uma intenção humana por detrás do sofrimento é directa; no caso da suposição de uma acção humana por detrás das catástrofes naturais é necessário passar pela longa mediação de uma teoria.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.