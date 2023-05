Têm sido muitas as críticas à forma como Marcelo Rebelo de Sousa exerce o seu mandato. Até eu tenho feito algumas . Sobretudo pelo seu estilo, que alguns consideram excessivamente populista, e pela falta de reserva institucional. Em geral Marcelo é criticado por falar de mais, embora a imprensa nunca se canse de o ouvir. Não são críticas que algumas vez tenham sido feitas a Isabel II. Carlos III prometeu seguir o seu exemplo. Marcelo estará na coroação do monarca britânico este sábado, duvido que peça conselhos. Será que devia? Ele fará parte dos mais de 100 Chefes de Estado presentes, uma novidade nesta velha cerimónia. O governo britânico decidiu aproveitar ao máximo a atração no exterior desta velha monarquia, tirando partido do poder suave da coroa, do soft power dum certo snobismo universal. Serão milhões a assistir a este antigo ritual pela televisão por todo o Mundo. Alguém acredita que existiria o mesmo interesse pela posse dum presidente britânico? Esta parece, portanto, ser uma boa altura para escrutinar os paradoxos de monarquias e repúblicas, tendo como pressuposto de base da minha parte que não existem regimes perfeitos.

Relíquias e paradoxos

As 43 monarquias que restam num Mundo de 195 Estados – 22% do total – são sobreviventes. Desde o surgimento dos primeiros Estados, há uns 6000 anos, e durante milhares de anos até ao século XX, a grande maioria dos Estados foram monarquias. Era natural em sociedades em que, por regra, os filhos herdavam o património, estatuto e ocupação dos pais. Nos últimos dois séculos, na maioria dos países do Mundo, passou-se a herdar “apenas” o património. Durante o século XIX, na Europa, só existia uma república com dimensões significativas, a Suíça, a que se somou, em 1870, a França, e em 1910, Portugal. Hoje em dia existem 12 monarquias na Europa. Como chegámos aqui? Revoluções, raros referendos e muitas guerras. Na Europa as duas grandes vagas de abolições de monarquias sugiram no final da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Fora da Europa as maiores vagas de abolição de monarquias resultaram da colonização e da descolonização – que derrotou e extinguiu muitas monarquias nativas, cooptou e descredibilizou outras. Por regra, na descolonização optou-se por manter as fronteiras coloniais e não restaurar antigos Estados nativos. Curiosamente, algumas monarquias sobrevivem no interior destas novas repúblicas, do reino zulu, na África do Sul, até ao sultanato de Sokoto, na Nigéria.

