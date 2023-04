É obra Marcelo Rebelo de Sousa ter conseguido irritar e minar, ao mesmo tempo, o líder do governo e o líder do principal partido da oposição. Não me parece realista, no entanto, pedir-lhe que se torne – com esta idade e reeleito para a chefia do Estado – alguém que nunca foi ao longo de toda a sua vida: um homem discreto e um político que mantém a imprensa à distância. Nada na sua personalidade, no seu estilo e no seu percurso o aproxima dos seus antecessores imediatos: Cavaco Silva e Jorge Sampaio. Ele é a encarnação da política como espetáculo mediático. Mas é legítimo perguntar quais são as implicações deste presidente-espetáculo reeleito pela maioria dos portugueses? Será que Marcelo é um presidente sem precedentes? Que legado deixará?

O político-espetáculo por excelência

Não vejo que Marcelo se vá calar porque comentadores “da elite” não gostam de o ouvir falar tanto de minudências. Marcelo sempre viveu a política como uma realidade essencialmente mediática. Ninguém melhor do que ele encarna a proximidade, por vezes excessiva, entre media e política no Portugal pós-1974. Toda a vida de Marcelo é alimentada pela exposição político-mediática. A base da sua ressurreição política e da sua candidatura presidencial foi o comentário político-mediático. Tudo ou quase tudo pode acontecer em política. Mas alguém considera provável que Marcelo, o “inventor” do “facto político”, deixe de os criar a gosto?

