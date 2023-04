1 Não sei exactamente quais terão sido os objectivos da (inteiramente legítima) recente visita à China do Presidente francês Emmanuel Macron. Um dos possíveis objectivos poderá ter sido a obtenção de central protagonismo mediático internacional. E este (também legítimo) objectivo terá sido seguramente alcançado, mas talvez não no sentido desejado por Macron: as críticas dominaram os media europeus e ocidentais.

Tenho a fraqueza de acreditar que a generalidade destas críticas é inteiramente justificada.

2 Em primeiro lugar, e sobretudo, Macron literalmente exibiu uma quebra de maneiras que julgávamos incompatível com o cavalheirismo gaulês. Fez-se acompanhar por uma distinta, e por sinal muito elegante, senhora – a alemã Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia. Mas, depois, aceitou que a mal-educada ditadura comunista chinesa excluísse a senhora da maior parte dos eventos diplomáticos.

