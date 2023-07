Uma ida ao futebol foi quanto bastou para António Costa esvaziar o Conselho de Estado, desautorizar outra vez o presidente da República e destratar os conselheiros. Ou seja, o muito falado Conselho de Estado, que Marcelo, em plena crise do caso Galamba-SIS, anunciou que ia convocar, acabou transformado num não-acontecimento.

António Costa começou por chegar atrasado: “O Conselho de Estado está reunido em Belém para discutir a situação social e política do país. O início estava marcado para as três da tarde e o primeiro-ministro chegou depois da hora prevista”, informavam os noticiários. Mas o mais surpreendente aconteceria horas depois, quando se percebe que saiu mais cedo “A reunião terminou de forma inesperada. António Costa tinha um avião à espera para a Nova Zelândia. Por isso, não houve tempo para um discurso final do chefe de Estado, nem para o primeiro-ministro responder às críticas. Marcelo Rebelo de Sousa encerrou os trabalhos a dizer que seriam retomados em setembro.”

Comecemos pelo carácter inesperado da saída de António Costa da reunião do Conselho de Estado. Inesperado? Há três dias que Costa anunciara que ia estar presente no primeiro jogo da equipa portuguesa no mundial “um grande momento para a promoção da igualdade de género no futebol e na sociedade“, “sinalizando assim a importância desta modalidade” (sinalizar é o verbo que neste jargão substituiu o implementar). Logo não havia aqui nada de inesperado, mas sim de antecipado: António Costa desvaloriza o Conselho de Estado e não procura sequer escondê-lo. O homem que na véspera desenhara um país de sucesso no parlamento, durante o debate do estado da Nação, não tem paciência nem se sente na obrigação de fingir que a tem! Muito menos se sente obrigado a responder às intervenções de alguns dos conselheiros. Afinal a saída “inesperada” de António Costa permitiu-lhe não responder aos conselheiros, nomeadamente a Cavaco Silva e Miguel Cadilhe, cujas intervenções foram particularmente críticas dos indicadores económicos que Costa referira na véspera no parlamento. Não menos importante, ao sair antecipadamente do conselho de Estado, Costa “roubou” a Marcelo aquele que teria sido o seu momento, que agora ficou adiado para as calendas de Setembro.

