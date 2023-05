Os resultados do PIRLS 2021 (avaliação internacional de referência para aferir competência leitora no 4º ano) foram publicados e vieram reforçar o óbvio: os desempenhos dos alunos portugueses pioraram durante os anos da pandemia, como aconteceu transversalmente por todo o mundo — não existe excepcionalismo português. Em números, Portugal obteve um desempenho de 520 pontos, o que fica abaixo dos ciclos de avaliação anteriores: 541 no PIRLS 2011 e 528 no PIRLS 2016 ( relatório PIRLS 2021, p.36 ). Ora, por razões que ultrapassam a minha compreensão, o Ministério da Educação exibe uma tremenda dificuldade em aceitar esta evidência. Consequentemente, desdobra-se em manobras para encontrar melhorias e declarar vitórias onde estas não existem, ultrapassando as fronteiras do bom-senso e da seriedade analítica dos dados. Não é a primeira vez que acontece e, desta vez, fê-lo em dois passos que merecem ser denunciados — com enviesamentos técnicos que procurarei tornar facilmente perceptíveis.

Em primeiro lugar, o Ministro da Educação, João Costa, declarou-se “surpreendido pela positiva” pelos resultados, pois neles encontrou uma melhoria dos alunos portugueses, quando (por causa da pandemia) seria de esperar danos mais efectivos na aprendizagem das crianças. Pergunta: como é que, quando os resultados oficiais mostram uma pioria, o Ministro da Educação encontra uma melhoria? O raciocínio (que o IAVE disseminou no seu relatório nacional e numa brochura síntese ) baseou-se numa desconstrução da amostra dos alunos avaliados. Em vez de considerar todos os 8209 alunos portugueses avaliados, o governo e o IAVE optaram por diferenciar os 6111 alunos que realizaram a prova em formato digital (75% da amostra) e os 2098 alunos que a realizaram em papel (25% da amostra), para explorar a comparação do PIRLS 2016 com a minoria que a realizou em papel no PIRLS 2021. Ora, face aos alunos com provas digitais (520 pontos), os alunos que realizaram a prova em papel obtiveram um desempenho médio superior (531 pontos), o que corresponde a +3 pontos do que os alunos do PIRLS 2016 (e +11 pontos do que os alunos do digital no PIRLS 2021). Vitória, vitória, vitória.

Só que há um problema: a comparação usando exclusivamente os alunos com provas em papel não é válida pelos parâmetros do PIRLS, por várias razões. Primeira razão: os resultados oficiais são idênticos aos obtidos em formato digital e são esses que servem de referência comparativa. A sub-amostra dos alunos com provas em papel existe para fins de verificação interna da consistência dos resultados (verificar se há variações entre o papel e o digital que interfiram com os resultados globais) e para assegurar comparabilidade (fazer a “ponte”) em relação aos PIRLS de 2016 e de 2011. Segunda razão: o teste da sub-amostra dos alunos com provas em papel é diferente do teste do formato digital — em papel, estão as questões de tendência, para assegurar comparabilidade (a “ponte”) em relação ao passado, mas não estão todas as questões que constam no digital. Terceira razão: mesmo que se ignorasse tudo isto, não se poderia ignorar a dimensão da sub-amostra (2098 alunos), muito inferior ao patamar mínimo (4000 alunos) exigido pelo PIRLS e outras avaliações internacionais para obter resultados representativos e válidos. Ou seja, ao escolher distinguir e destacar a sub-amostra dos alunos com provas em papel, o ministro e o IAVE fizeram uma interpretação à la carte dos resultados do PIRLS 2021, sem validade científica e sem qualquer consistência, pelo que tal interpretação não se encontra (para nenhum país) no relatório oficial dos resultados.

