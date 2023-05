Os alunos portugueses estão melhores, mas não muito melhores, quando se analisa as capacidades de leitura (3 pontos em mil). Esta é a conclusão imediata do estudo internacional PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study, o que não deixa de ser um bom resultado por vários motivos: no último relatório, de 2016, tinha havido uma queda acentuada (13 pontos em relação ao PIRLS 2011) e, agora, a subida é de 3 pontos. Além disso, trata-se de alunos que em 2021 estavam no 4.º ano, ou seja, foram afetados por dois anos letivos em pandemia.

Numa altura em que o PIRLS está a fazer a transição para o digital — tal como em Portugal está a acontecer com as provas de aferição — outro dado salta à vista. Os alunos que fizeram as provas em papel tiveram melhores resultados do que aqueles que fizeram a prova em suporte digital. Se a comparação com 2016 fosse feita com estes alunos, em vez da pequena melhoria, tinha havido uma queda de 8 pontos.

As provas do PIRLS, feitas em 65 países e regiões, não contam para nota tal como as de aferição. Os alunos são divididos em duas amostras representativas que fazem os testes ou em papel ou em computador (este segundo grupo é três vezes maior do que o primeiro).

