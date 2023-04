Em Inglaterra, no início do século XIX, trabalhar 15 horas por dia era considerado normal para um adulto; uma criança trabalhava 12 horas por dia. Quando algumas vozes começaram a sugerir que talvez estas jornadas fossem algo exigentes, logo outras se opuseram: o trabalho impedia que os adultos se entregassem à bebida e as crianças à malfeitoria.

Na base deste argumento podemos encontrar várias crenças, mas aquela de que me pretendo ocupar neste texto é a seguinte: dispondo de mais tempo livre, não seremos capazes de encontrar formas saudáveis de o ocupar.

É uma teoria que tem vindo à superfície no contexto da discussão sobre a semana de quatro dias. À medida que empresas e governos em diferentes partes do mundo vão testando este modelo, começam a surgir avisos de que talvez os participantes nos programas-piloto não saibam o que fazer com o tempo que ganharam.

Há mesmo quem veja nesta aparente hesitação mais um argumento para convencer empresários relutantes e verbalize o que provavelmente estaria na mente de Henry Ford quando em 1926 reduziu a semana de trabalho de seis para cinco dias: trabalhadores desocupados são consumidores em potência.

Seremos então incapazes de nos ocuparmos (ou de nos mantermos desocupados) de formas não relacionadas com o trabalho, com o consumo ou com a transgressão? Admiti-lo seria, como escreveu Bertrand Russell em 1932, a condenação da nossa civilização.

Parece-me no entanto que a realidade não confirma esta visão. Analisando relatos de participantes nas experiências em vigor, eis um retrato da forma como têm ocupado o seu “dia extra”:

A alimentar as suas relações

Levar e ir buscar os filhos à escola

Passar tempo com o/a companheiro/a

Marcar encontros com familiares, colegas e amigos

A descansar e cultivar os seus interesses

Participar em atividades que permitam desenvolver as suas capacidades (ex. tocar um instrumento, aprender uma nova língua)

Começar novos hobbies

Viajar

Ir ao ginásio

Visitar um museu ou fazer outra atividade cultural

Dormir até mais tarde

Relaxar e ler um livro

A realizar tarefas de manutenção

Fazer tarefas que habitualmente ocupavam parte do fim-de-semana (compras de supermercado, limpezas, cabeleireiro)

Recuperar compromissos pessoais adiados por falta de tempo (ex. check-up médico anual)

É importante referir que nem todos os participantes ocupam exclusivamente o seu dia livre com atividades de âmbito pessoal: há quem dedique parte desse tempo a gerir atividades relacionadas com trabalho, como resolver temas que ficaram pendentes, recuperar informação que não foi possível acompanhar ou preparar a semana seguinte.

Ainda assim, todos os que o fazem afirmam sentir uma redução da pressão no dia-a-dia, porque sabem que têm tempo sem reuniões e interrupções para absorver o impacto de imprevistos que possam surgir durante a semana, mas também para passar os temas em revista e planear próximos passos.

Em 2011, na empresa brasileira Semco foi criado um programa experimental que permitia aos colaboradores reduzir a semana de trabalho para quatro dias, a troco de 10% do seu salário. Ao refletir sobre a experiência, o empresário Ricardo Semler observava que as atividades a que as pessoas decidiram dedicar-se não eram tão inspiradoras como ele antecipava.

Em vez de praticar mergulho ou alpinismo, os colaboradores optaram por pôr a leitura em dia, inscrever-se em cursos online ou aprender um novo instrumento. Parecem-me ótimas formas de passar o tempo, mas talvez seja só eu.