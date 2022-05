Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Como era de temer, a última eleição para a presidência do PSD – o antigo Partido Popular Democrático fundado logo após o 25 de Abril no seguimento da «Ala Liberal» criada por Francisco Sá Carneiro antes de este se demitir de deputado do parlamento marcelista – não augura nada de novo na cena partidária portuguesa e menos ainda em qualquer mudança político-económica significativa em Portugal. Tendo em conta a forma como o novo líder foi agora eleito, não era de esperar nada de diferente nem que nos convencesse.

Além de não ter tido experiência governativa, como aliás é também o caso de Rui Rio, a quem nunca se ouviu defender o notável esforço do governo Passos Coelho para estancar a hemorragia financeira e a vaga de corrupção provocadas por Sócrates, Luís Montenegro é outro exemplo de agente político local sem visão nacional nem europeia e muito menos internacional. Inversamente, Jorge Moreira da Silva participou no governo Passos Coelho ao lado de governantes inovadores como Poiares Maduro e após isso fez uma longa experiência internacional, o que poderia ter atraído os membros do PSD… mas não foi o caso.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.