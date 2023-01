A Esquerda conseguiu criar na opinião pública o mito da sua inalienável superioridade intelectual, cultural e moral sobre a Direita. Superioridade de causas e pessoas.

Intelectual e culturalmente, a Direita seria primitiva, ignorante, iletrada e burra, e a Esquerda moderna, culta, sofisticada e inteligente. Moralmente, as pessoas de esquerda seriam generosas, desprendidas, igualitárias, solidárias, abertas ao mundo e à Ciência e dedicadas aos pobres e oprimidos, e as de direita egoístas, corruptas, obscurantistas, xenófobas, fundamentalistas, partidárias do capitalismo selvagem e indiferentes à sorte dos pobres e marginalizados.

Embora muitos cristãos e muitos pensadores e políticos de direita tenham tomado o partido dos oprimidos e procurado defender pela palavra e pela ação a justiça e o equilíbrio sociais, talvez a simplificação ainda se justificasse quando a Esquerda estava longe do poder, nos tempos da primeira industrialização e do Manifesto Comunista. Não agora.

O que surpreende é que agora, depois de anos de poder, de “socialismo real” e de socialismo liberal, persista a ideia da inerente superioridade moral da Esquerda. Tanto que os escândalos de corrupção pessoal ou mesmo partidária à esquerda, cuja frequência começa a ser alarmante, parecem continuar a funcionar como os desmandos das “experiências comunistas”, ou seja, como acasos, enganos, desvarios pessoais, exepções a uma regra ou a um conjunto de princípios e presunções que permanecem intocáveis e indiscutíveis.

