Ao contrário do que se tem dito, racismo não é quando um homem quiser. Se fosse, os tribunais nem seriam chamados a julgar se uma declaração ou gesto é racista: bastava a palavra do ofendido e o assunto morria ali, com a devida distribuição de condenações e multas. Por coerência, aliás, esse extraordinário princípio aplicava-se a uma data de crimes. Doravante, o sujeito vigarizado não precisaria provar a vigarice, bastando jurar pela sua saudinha para meter o vigarista na cadeia – ainda que o vigarista, coitado, desconheça por completo o vigarizado e entre na cela a espernear inocência. Faz sentido? Nenhum, mesmo que as autoproclamadas vítimas sejam pessoas impossível e idealmente confiáveis. Agora imaginem que a autoproclamada vítima é o dr. Costa. E riam com gosto.

O riso é a reacção natural e imediata ao “racismo” que, a 10 de Junho, o dr. Costa “viu” nos cartazes do Peso da Régua. Mas depois lembramo-nos do Peso do Esquadro socialista e apetece chorar. Informada das caricaturas que os professores empunhavam desde Fevereiro, a central de propaganda do partido, que com a central da corrupção é a única coisa que ali trabalha em condições, previu as circunstâncias, compôs a cena e num ápice lançou os serviçais a gritarem na “net” que Sua Excelência, o primeiro-ministro, acabara de ser alvo de enxovalho racial no antigo Dia da Raça. Claro que a representação “suína” é recorrente nas sátiras ao poder e nunca possuiu qualquer conotação étnica. Não importa: o PS ordenou e os serviçais obedeceram com o zelo do costume, sem pararem para pensar no ridículo da situação. Esta gente não pára nem pensa.

Os que param e pensam um bocadito, embora não o suficiente para desagradar ao chefe, optaram por desvalorizar a questão do “racismo” e seguir pela via do “mau gosto”. Os cartazes são de “mau gosto”, explicaram diversos especialistas em estética, incluindo o moço que, no Expresso de há quatrocentos anos, enfiou um preservativo no nariz do Papa e reduziu Netanyahu a um cão. Talvez sim, talvez não. Faço três perguntas: quem decide? Que interessa? Quando é que, em décadas ou séculos, os protestos civis primaram pelo “bom gosto”? Suspeito que quando a imagem de Pedro Passos Coelho era enfeitada com o bigode de Hitler, um exercício de sofisticação renascentista.

